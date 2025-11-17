機能を魅せるフォルムと豊富なバリエーションが揃うミーティングチェアー「R Chair」を新発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、機能を魅せるフォルムと豊富なバリエーションが揃うミーティングチェアー「R Chair（アールチェアー）」背樹脂タイプを12月下旬より発売します。

ミーティングチェアー「R Chair」

1. 商品の概要

ABW（*1 Activity Based Working）やハイブリッドワークといった新しい働き方の浸透により、用途に応じてフレキシブルに変化できる空間への需要が高まっています。こうした影響を受け、コクヨは長時間利用でも快適な座り心地と、豊富なバリエーションによる高い空間調和性を兼ね備えたネスティングチェアーを開発しました。

「R Chair」は3種類の背もたれ形状と豊富なカラーバリエーションで、多様な空間デザインと調和します。メモ台や荷物棚が装備できるなど、会議用イスとしての汎用性も向上させています。機能面では、リクライニング時にV字形状のアームレストが柔軟にしなることで、背もたれのチルトを促し、多様な姿勢を効果的にサポートします。加えて、厚みのある座クッションとコクヨ独自のポスチャーサポート構造により、優れた快適な座り心地を提供します。

さらに、背クッションと座クッションの簡易交換機能を搭載したロングライフ設計により、サステナビリティにも取り組んでいます。座面の芯材の一部には、使用済みのクリヤーホルダーを回収し再資源化した再生樹脂「Loopla（ループラ）ペレット」を採用し、環境に配慮した製品設計を実現しました。

*1：仕事内容や目的に合わせて、働く場所や時間を自由に選択できる働き方のこと。

2. 発売日・価格

発売予定：背樹脂タイプ2025年12月下旬 ※背メッシュタイプは2026年3月発売予定

メーカー希望小売価格（消費税抜）：背樹脂タイプ54,000円～、背クッションタイプ64,000円～、背メッシュタイプ65,000円～

商品HP：https://kokuyo.jp/rchair/

3.「R Chair」の特長

（1）多様な空間に調和する豊富なバリエーション

背もたれは、背樹脂タイプ、背クッションタイプ、背メッシュタイプの3種類をご用意しました。カラーバリエーションはブラック・メッキに加え、カジュアルなライトグレーやホワイトブラウンもラインアップし、座面も8色からお選びいただけます。メモ台やオプションの荷物棚などの便利な装備に加え、水平スタッキングにも対応しているため、コンパクトに収納が可能です。



（2）快適性を追求したサポート機能

多様な姿勢に対応するチルト機能により、背もたれがしなやかに動き、快適な作業環境を実現します。また、座面には骨盤を支える面形状のベース層を設け、その上にクッション層を重ねるポスチャーサポート構造を採用することにより、安定した姿勢の保持と包み込み感を両立しました。



（3）環境に配慮したサステナブル設計

長く快適にお使いいただけるロングライフ設計を採り入れています。背クッションと座クッションは、工具不要で簡単に交換が可能で、メンテナンス性に優れています。また、使用済みのクリヤーホルダーを回収し再資源化した再生樹脂「Looplaペレット」を採用し、環境にも配慮しています。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/