スマートなデザインと実用性の高い機能を搭載したスタンダードタスクチェアー「EN2」を新発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、スマートなデザインと実用性の高い機能を搭載したスタンダードタスクチェアー「EN2（イーエヌツー）」を12月上旬より発売します。

スタンダードタスクチェアー「EN2」

１. 商品の概要

「EN2」は、タスクチェアーに搭載されるさまざまな機能のうち、一般的によく使われる機能に絞ったシンプルなチェアーです。これにより低価格でありながらも確かな品質を実現しています。当社公式家具ECサイト「KOKUYO Workstyle Shop（コクヨワークスタイルショップ）」で個人向けに販売している「ENTRY2」の品質基準を向上させ、法人向け製品として新たに開発しました。

快適な作業環境をサポートする機能として、ロッキング角度調整機能、ランバーサポートを標準搭載。オプションで、可動肘、ハンガーを追加することが可能です。抜け感のあるメッシュとすっきりとしたデザインはさまざまな空間になじみ、執務室はもちろん会議室・応接室にもマッチします。バリエーションは、本体色が白と黒の2色、背のメッシュが２色、座が6色展開となっています。

2. 発売日・価格

発売予定：2025年12月上旬

メーカー希望小売価格（消費税抜）：肘無タイプ48,800円、肘付きタイプ68,600円

商品HP：https://kokuyo.jp/en2/

3.「EN2」の特長

（1）作業環境をサポートする機能

背もたれは、姿勢に合わせて背もたれが動いて体を支えるロッキング機構を採用。また、背もたれ面の形状を個人に合わせて高さを調整できるランバーサポートを標準搭載しています。グリップを回すとサポートの強弱も2段階で調整できます。

（2）抜け感のあるメッシュとすっきりとしたフレーム

デザインはシンプルで空間と調和するメッシュタイプ。すっきりとしたデザインはさまざまなテイストの空間に抜け感を与えます。

（3）基本をおさえたオプション展開

ハンガーと、上下方向に動く可動肘をオプションで選択可能。デスクの高さに合わせて、肘掛けを好みの位置に調節することができます。



※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/