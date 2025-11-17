子どもが主役の学びを促すテーブル＆スツール「Puzzme」を新発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、子どもが主役の学びを促すテーブル＆スツール「Puzzme（パズミー）」を2026年3月末より発売します。

テーブル＆スツール「Puzzme」

1. 商品の概要

近年の教育現場では、従来の「一斉授業型」を中心とした学びだけではなく、子ども一人ひとりの能力や興味に応じて学びを行う「個別最適化」された授業スタイルが浸透し始めています。しかし、学び方が変化する一方で、教室環境や家具は旧来の学習方法に最適化されたものが多く、新しい学びをサポートする環境整備が今、求められています。そこで、学校現場でのプロトタイプを用いた1年間におよぶフィールドテストを実施。実際の授業での使われ方を観察しながら、必要な機能や安全面などを検討し、先生、子どもたちとともに開発を行いました。そして、今回子どもたちが自ら学習の場を選択して創ることを促す「学び方を提案できる商品」として、テーブル＆スツール「Puzzme」を発売します。

テーブルとスツールは、置き方や向きを変えることで、机になったりイスになったりと異なる用途で使うことが可能。子ども自らが学びや人数に応じて柔軟に学習環境を構築し、自由に活動することをサポートします。バリエーションは、テーブルは3タイプ、カラーは天板3色、脚1色をご用意。 スツールは１タイプ、カラーは3色を取り揃えています。

2. 発売日・価格

発売予定：2026年3月末

メーカー希望小売価格（消費税抜）：スツール58,000円、テーブル76,600円~

商品HP：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manabi/products/puzzme/

3. 「Puzzme」の特長

（1）学校現場での1年間のフィールドテストをもとに開発

小学校でプロトタイプを用いた1年間のフィールドテストを実施しました。実際の使われ方を観察し、機能や安全面を検討するなど、先生、子どもたちと共に商品開発を進めました。

（2）使い方を限定しない機能

向きや置き方を変えることで機能が変わるため、学びや人数に応じて柔軟に学習環境を構築できます。子ども自らが使い方を考え自由に活動することをサポートします。



（3）子どもたちの活動を促す、ワクワクするデザイン

思わず組み合わせて形を作りたくなるユニークな形状や馴染みのあるパイプ素材が、子どもの主体性を促進します。木質空間に馴染みながらも彩度を抑えたトレンドカラーが教室にはない明るい雰囲気を醸成し、子どもたちの意欲を引き出します。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



