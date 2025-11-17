開催日

2025年12月31日(水)

開催時間

22:00～0:05

会場

池前広場特設ステージ

観覧料

無料※遊園地入園料が別途必要

URL

https://www.greenland.co.jp/park/event/greenland-countdown2026/

グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社⾧：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、2025年12月31日(水)に『GREENLANDCOUNTDOWN2025』を開催いたします。福岡や熊本を中心に活動している3人のDJによる『DJライブ』、実力派アーティストが揃う『アーティストライブ』、さらに新年の幕明けに盛大な花火を打ち上げる『カウントダウン』など、豪華3本立てとなっております。当日は25:00まで営業。日没後には園内100か所以上のイルミネーションスポットが光り輝く『Wonder illumination』も開催。アトラクションも稼働し、新年を迎えた余韻を園内で過ごすことができます。

DJライブ【22:00～23:20】

福岡を拠点に活躍し、革新的なサウンドセンスと独自のプレイスタイルで注目を集めるDJ陣によるミュージックライブを開催いたします。音と空間が一体となったナイトクラブさながらの迫力あるサウンドが非日常の没入感を演出します。音楽とともに広がる自由な時間をぜひ会場でご体感ください。

【DJ】Kanta / mee mee mee / suisui

アーティストライブ【23:25～23:55】

実力派アーティスト「KENa.k.a.DEMIGOD」と彼の率いるラッパーグループ「AG13」のメンバーが出演。本公演では、多彩な楽曲パフォーマンスに加え、これまでの代表曲も披露し、幅広いジャンルでステージを盛り上げます。それぞれの個性と実力を活かし、個々の表現力とチームとしての一体感が織りなす魅力あふれるパフォーマンスにご期待ください。

KENa.k.a.DEMIGOD

九州をベースに現場叩き上げで人気実力共に絶大なプロップスを得るAG13の代表格。DJ FILLMOREが設立したHarbor Light inc.(前WESTAHOLIC)に九州から唯一の所属アーティストとなり、精力的にリリースを重ねる。生き様を描写するハードで生々しいリリックと確かなスキルでファンのみにならず同業者からの支持も高く、数々の客演やビッグイベントに出演し、その実力は既に実証済みである。

カウントダウン【23:55～0:05】

出演者全員が登壇し、年越しのその瞬間をお客様とともに迎えます。0:00のタイミングでは新年を祝う花火が打ち上がります。打ち上げ幅はフルワイドの約100m。右から左、そして目の前に大きく広がる花火の音と光で新年の訪れを演出します。

Wonder illumination

園内100か所以上のイルミネーションスポットが点灯するイルミネーションイベント。冬は空気が澄んでいて光が持つ本来の輝きが届く季節。柔らかな光を放つ「桜のさんぽ道」や音と連動しファンタジーな世界に没入できる「くまモン広場」、光のアーチが立ち並ぶ「ルナ・パセオ」や「ルーチェ・ヴィアーレ」など、見ごたえのあるスポットもございます。ご家族や恋人、ぜひ大切な人と眺めてみてはいかがでしょうか。

施設概要

施設名称

グリーンランド(遊園地)

場所

熊本県荒尾市緑ヶ丘

定休日

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

問い合わせ先

TEL : 0968-66-1112MAIL : info@greenland.co.jp

公式ホームページURL

https://www.greenland.co.jp/park/

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもからシニアまで楽しめるアトラクションがあり全72機種、その数は日本一。2026年7月に開園60周年を迎える。夜間営業の際は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催しております。