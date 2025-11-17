福岡県ブロックチェーンフォーラム2025









福岡県では、産学官が連携してIT産業の振興に取り組んでおり、その一環としてブロックチェーンの振興および拠点化を推進しています。

この度、ブロックチェーンの認知度向上、導入の促進を図るため、様々な分野で導入が進むブロックチェーンについて、先駆的な取組や県内企業の取組紹介を中心としたフォーラムを開催します。





ブロックチェーンやWeb3の最新情報をキャッチできるまたとない機会となりますので、この機会をお見逃しなく！









【プログラム】

ブロックチェーンフォーラム2025 プログラム

※「Mirrored Body(R)」は、AIやブロックチェーンなどを用いて個人の外見や声から思考様式・知識・経験までを学習・再現する、本人のデジタルな分身。大阪・関西万博のパビリオン「null2」(落合陽一氏プロデュース)のレガシーを継承・発展させるため、株式会社サステナブルパビリオン2025が開発・提供。

https://sp-2025.com/mirrored-body









＜概要＞

【日時】 令和7年12月22日(月)14:30～18:00

【場所】 ONE FUKUOKA BLDG. 6階 スカイロビー(福岡市中央区天神1丁目11-1)

※現地・ライブ配信のハイブリッド開催

【定員】 現地：80名、ライブ配信：上限なし

※先着順とし、現地は定員を超えた場合は、途中で募集を終了させていただきます。

【参加費】 無料

【申し込み】 以下の参加申込フォームよりお申込みください。

https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/4z0uWel9

【申込締切】 2025年12月18日(木)









【お問合せ先】

福岡県未来ITイニシアティブ事務局(福岡県商工部先端技術産業振興課内)

Mail： info@f-ruby.com





〇福岡県未来ITイニシアティブとは

福岡県未来ITイニシアティブは、「新しいITを生み出す人やITを活用する人とともに、より豊かに生活できる未来を創造する」を理念としています。福岡県には、ITを活用した製品・サービスの研究・開発を行う企業・エンジニア・大学等が多数集積しています。これらのITに関わるすべての人とともに、新しいITの創出と活用の促進、起業家やエンジニアが協力して挑戦を続ける環境づくり、未来のIT産業を支える人材の育成を行い、県内のIT産業の持続的な発展を目指します。

(理事長)Ruby開発者 まつもと ゆきひろ

(会員数)915企業・団体(令和7年9月末時点)

(ウェブサイト) https://www.digitalfukuoka.jp/