「全農みんなの子ども料理教室」を新宿区で開催！ ～全農グループ各社提供の国産農畜産物で料理作りに挑戦！～

ＪＡ全農は１１月１５日（土）、東京都新宿区で「全農みんなの子ども料理教室」を開催しました。今年度最後の本教室には、「社会福祉法人新宿あした会 障害児等タイムケアサービス まいぺーす」を利用する小学１年生から高校３年生の子ども８名と、卒業生５名の計１３名が参加しました。参加者は、料理の先生や施設スタッフにサポートしてもらいながら、全農グループ各社の国産農畜産物を使用した栄養たっぷりな料理作りに挑戦しました。

全農は、子どもたちに料理を作る楽しさや食べることの大切さを伝え、自立支援につなげること、国産農畜産物に対する理解を深めてもらうことを目的に、障がいのある子どもたちを対象とした本教室を2016年度から実施しています。今回で１９回目の開催となり、計303名が参加しています。

教室では、たまご、牛乳、米粉を使ったパンケーキを作ったり、旬のお野菜やお肉を切ったり、互いに助け合いながら積極的に取り組んでいました。できあがった料理を食べた子どもたちは「パンケーキ作りを頑張った！おいしい！たくさんおかわりしたい！」などと話していました。また、施設のスタッフの方からは「とても楽しそうにしている子どもたちの姿が印象的でした。普段は見られない子どもたちの姿を見ることができて良い刺激になりました」と感想もいただきました。

全農はこれからも、料理教室をつうじて食と農の大切さを子どもたちに伝えていきます。

パンケーキを作っている模様

卵を割っている模様

作った料理を食べる模様

子どもたちへのおみやげ

メニュー

・レンコンとベーコンの混ぜごはん

・米粉でホワイトシチュー

・小松菜とふわとろチーズエッグ

・米粉でアメリカンドッグ風 パンケーキ

レシピ：【公式全農】どど～ん！と「どんぶり」お弁当レシピ｜ 料理教室レシピ

（2025年11月15日開催）

全農グループ各社の国産農畜産物で作った４品

提供品一覧

Ｘアカウント「全農広報部 食農応援」

「全農広報部 食農応援（＠shokuikuzennoh）」では、本教室の様子、テレビやラジオ番組、食・農に関するイベント、全国各地のキャンペーン情報などを発信しています。

ＵＲＬ：https://x.com/shokuikuzennoh

料理教室概要

（１）教室名：全農みんなの子ども料理教室

（２）実施日：2025年１１月１５日（土）

（３）会 場：社会福祉法人新宿あした会 障害児等タイムケアサービス まいぺーす

（４）主 催：全国農業協同組合連合会

（５）協 賛：全農パールライス（株）、ＪＡ全農青果センター（株）

ＪＡ全農たまご（株）、ＪＡ全農ミートフーズ（株）

全農チキンフーズ（株）、雪印メグミルク（株）

（６）協 力：ＣＰＭ生活者マーケティング（株）