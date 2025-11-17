高齢化が牽引する77%集中市場：エノキサパリン原薬の主要企業と2031年までの成長予測
低分子ヘパリンの安全性と効果を支えるエノキサパリン原薬
エノキサパリン原薬（エノキサパリンナトリウム原薬）は、ヘパリンベンジルエステルの制御分解により得られる低分子量ヘパリン（LMWH）であり、主にブタ腸粘膜を原料として製造される。抗凝固剤として、強力な抗Xa活性を示し、抗Xa/抗IIa比が最適化されているため、従来の非分画ヘパリンに比べて安全性と有効性の両面で優れた特性を持つ。深部静脈血栓症（DVT）、肺塞栓症（PE）などの血栓塞栓症の予防・治療用注射剤に広く利用されており、医薬品製剤の基盤となる重要な原薬である。
エノキサパリンナトリウムは、USP、EP、ChPなどの国際薬局方基準に準拠して製造されており、地域の規制や製剤要件に応じた複数の効力仕様で提供される。南京金友生化薬業やアンファスター製薬など、一部の製造企業は自社製剤向けに原薬を社内製造しており、本レポートの統計範囲にはこれらの自家使用分は含まれていない。
血栓治療の未来を支える低分子ヘパリン
エノキサパリン原薬は、低分子量ヘパリン（LMWH）の代表的な医薬品原料であり、ブタ腸粘膜由来のヘパリンベンジルエステルを制御分解して製造される。抗Xa活性に優れ、抗Xa/抗IIa比が最適化されているため、従来の非分画ヘパリンと比較して安全性と有効性のバランスに優れている点が特徴である。深部静脈血栓症や肺塞栓症などの血栓塞栓症の治療・予防用注射剤に使用されることが多く、医薬品製剤における重要な基盤としての位置付けを確立している。さらに、原薬は化学的安定性や均一性が高く、製剤の性能と品質を左右する核心成分としての役割を果たす。
近年、世界的な高齢化や心血管疾患リスクの増加に伴い、抗凝固療法の需要は拡大している。これにより、エノキサパリン原薬市場は安定した成長基調にある。製造企業は国際薬局方基準（USP、EP、ChP）に従い、地域別の規制や製剤要件に適合した効力仕様での生産を行い、製剤メーカーへの供給を最適化している。加えて、一部企業は自社製剤向けに原薬を社内製造することで、供給安定性とコスト管理を強化している。
競争力の源泉は品質と信頼性にあり
エノキサパリン原薬市場は、高品質な製造プロセスと厳格な規制遵守が競争力の核心である。製造プロセスにおいては、原料選定から分解、精製、乾燥に至るまで一貫した管理が求められる。安定した抗Xa活性と均一な分子量分布を維持することが、医薬品製剤における効能の信頼性に直結するため、製造技術の高度化は市場競争力の鍵となる。さらに、国際的な薬事規制への適合性は、輸出やグローバル市場参入の際に不可欠な条件である。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界エノキサパリン原薬市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591707/enoxaparin-api）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.6%で、2031年までにグローバルエノキサパリン原薬市場規模は2.84億米ドルに達すると予測されている。
図. エノキサパリン原薬世界総市場規模
図. 世界のエノキサパリン原薬市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、エノキサパリン原薬の世界的な主要製造業者には、Hepalink、Yantai Dongcheng Pharmaceutical、Changzhou Qianhong Biopharma、Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical、Hubei Enoray Biopharmaceutical（Tianjin Chasesun Pharmaceutical）、Chongqing Yino Pharma、Haike Group、Chengdu Baiyu Pharmaceutical、Jiangxi Haoran Bio-Pharma、Shandong Chenlong Pharmaceutical（Cisen Pharmaceutical）などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約77.0%の市場シェアを持っていた。
