アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月2日（火）に「点呼クラウドで脱・属人化－現場が回る仕組みをつくる－」と題した無料オンラインセミナーを開催することをお知らせいたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ClpiMMSgRdSAgVNB1pNo9g#/registration

開催日時：2025年12月2日（火）13時30分～14時30分開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）運行管理・安全管理の業務効率化は待ったなし。本セミナーでは、クラウド管理によって、自動・遠隔・対面点呼を一元化し、法令遵守・人員削減・見える化を同時に実現する方法をご紹介します。クラウドだからこそ可能になる、データ共有・履歴管理・自動化によって、「誰でも・どこでも・安全に」点呼を実施できる体制構築のポイントを解説します。さらに、自動点呼・遠隔点呼の最新の法令要件や実際の運用方法についても詳しくご説明します。スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 所長 鈴木 善郎みなさまのご参加をお待ちしております。■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html ■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/