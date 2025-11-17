携帯用ウォッシュバッグ市場、2025年に162百万米ドル、2031年に283百万米ドル到達へ
2025年11月17日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「携帯用ウォッシュバッグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を公開しました。本レポートは、携帯用ウォッシュバッグ市場の市場規模、成長動向、競争環境、地域別分析、主要企業のランキングを詳細に分析し、市場の全体像を明確にします。特に、主要企業の市場シェアや競争戦略に焦点を当て、売上高、価格動向、需要予測などの詳細データを通じて、業界の現状と将来の展望を示します。2025年から2031年までの市場成長を詳細に予測し、企業の競争力強化と市場戦略の最適化に役立つ実践的な知見を提供しています。また、定量・定性両面の分析を通じて、戦略的な意思決定を強力にサポートし、業界関係者が市場の変化を正確に把握し、持続可能な成長を実現することを可能にします。
携帯用ウォッシュバッグ市場規模の見通し
2031年には、携帯用ウォッシュバッグの世界市場規模が283百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は149百万米ドルと推定され、2025年には162百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）9.7%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。
携帯用ウォッシュバッグは、外出先や旅行中で衣類を手洗いするために設計されたポータブル洗浄バッグである。折り畳み式構造で軽量、バッグ内側に防水・防漏加工が施され、少量の水と洗剤で洗濯を完結できる。内部に突起や洗浄プレートを設置し、揉み洗いを効率的に進められる仕様が普及している。アウトドア、出張、災害時など水環境が限られる状況において活躍する。使用後はコンパクトに収納でき、携行性が高い点が特徴である。洗浄効率、耐久性、乾燥のしやすさが品質比較の軸になり、衛生的な衣類管理を継続できる便利ツールとして幅広く採用されている。
携帯用ウォッシュバッグ市場の主要セグメント分析
本レポートでは、携帯用ウォッシュバッグ市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。
1.製品タイプ別市場分析：Polyester Fabric、 Nylon Fabric
携帯用ウォッシュバッグ市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。
2.用途別市場分析：Travel、 Camping、 Household、 Other
各用途における携帯用ウォッシュバッグの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。
3.主要企業と競争分析：Dezitrek、 Scrubba、 Bagail、 Handy Laundry、 Jay Franco、 Mind Reader、 aLOKSAK、 Miamica、 mDesign、 Household Essentials、 Honey-Can-Do
携帯用ウォッシュバッグ市場の主要プレイヤーを取り上げ、企業ごとの市場シェア、売上動向、競争戦略を詳細に分析します。さらに、研究開発の取り組み、新製品の投入、市場拡大戦略などを検証し、業界の競争構造や今後の展望を提示します。
本レポートは、携帯用ウォッシュバッグ市場における製品・用途・企業の各視点からの包括的な分析を行い、業界関係者が市場の動向を把握し、最適なビジネス戦略を策定できるようサポートします。
携帯用ウォッシュバッグ市場規模の見通し
2031年には、携帯用ウォッシュバッグの世界市場規模が283百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は149百万米ドルと推定され、2025年には162百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）9.7%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。
携帯用ウォッシュバッグは、外出先や旅行中で衣類を手洗いするために設計されたポータブル洗浄バッグである。折り畳み式構造で軽量、バッグ内側に防水・防漏加工が施され、少量の水と洗剤で洗濯を完結できる。内部に突起や洗浄プレートを設置し、揉み洗いを効率的に進められる仕様が普及している。アウトドア、出張、災害時など水環境が限られる状況において活躍する。使用後はコンパクトに収納でき、携行性が高い点が特徴である。洗浄効率、耐久性、乾燥のしやすさが品質比較の軸になり、衛生的な衣類管理を継続できる便利ツールとして幅広く採用されている。
携帯用ウォッシュバッグ市場の主要セグメント分析
本レポートでは、携帯用ウォッシュバッグ市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。
1.製品タイプ別市場分析：Polyester Fabric、 Nylon Fabric
携帯用ウォッシュバッグ市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。
2.用途別市場分析：Travel、 Camping、 Household、 Other
各用途における携帯用ウォッシュバッグの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。
3.主要企業と競争分析：Dezitrek、 Scrubba、 Bagail、 Handy Laundry、 Jay Franco、 Mind Reader、 aLOKSAK、 Miamica、 mDesign、 Household Essentials、 Honey-Can-Do
携帯用ウォッシュバッグ市場の主要プレイヤーを取り上げ、企業ごとの市場シェア、売上動向、競争戦略を詳細に分析します。さらに、研究開発の取り組み、新製品の投入、市場拡大戦略などを検証し、業界の競争構造や今後の展望を提示します。
本レポートは、携帯用ウォッシュバッグ市場における製品・用途・企業の各視点からの包括的な分析を行い、業界関係者が市場の動向を把握し、最適なビジネス戦略を策定できるようサポートします。