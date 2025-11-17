SNSフォロワー140万人超えの人気韓国キャラクター「カムンとアント」と韓国セルフフォトブランド「photoism」のコラボフレーム第二弾が始まりました。期間は2025年11月15日（金曜日）から2025年12月31日（水曜日）で、全国の「photoism」の店舗にて展開されます。今回はクリスマスのフレームです。第一弾は韓国はもちろん台湾、アメリカでも同時に展開されましたが、第二弾はさらに店舗数が増え、世界中の「Photoism」店舗全店舗で展開されます。この機会にぜひ「photoism」に足を運んでみてください！

「カムンとアント」について

「カムンとアント」は韓国在住のkkamangさんが2023年から展開するキャラクター。カップルの日常を描いたコンテンツがMZ世代の共感を呼び、Instagramのフォロワー数は約75万人、TikTokのフォロワー数は約66万人を突破。再生回数1,000万回を超えるコンテンツも多くあります。見ていて微笑ましくなるカップルのやり取りに、韓国のみならず世界中にファンが急増しています。日本では韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「マイディアミスター～私のおじさん～」などの配給で韓国エンターテイメントを日本に広げている株式会社コンテンツセブンがマスターライセンスを保有し展開をスタートしました。

＜公式SNS＞日本公式Instagram：https://www.instagram.com/kkam_ang_jp/公式Instagram（깜앙）:https://www.instagram.com/kkam__ang/公式TikTok：https://www.tiktok.com/@real_kkam__ang＜公式LINEスタンプ＞LINEスタンプ：https://store.line.me/search/ko?q=kkam__ang

「photoism」について

韓国発のグローバルセルフフォトブランド。日本では渋谷センター街店、渋谷MODI店、原宿竹下通り店など東京の主要エリアに直営店を展開し、直営店・加盟店を合わせて日本全国に約100店舗の運営を行っています。「無加工」、「高画質」で自然な姿をそのまま残すことのできる"セルプリ"という体験がphotoismならではの特徴とし、決まったタイミングでシャッターが切られるのではなく、顧客がリモコン操作を通じて好きなタイミングで撮影ができるという部分はphotoismならではの楽しさのひとつと言えます。友人や恋人、家族と共に気軽な価格で楽しめるフォトコンテンツを提供するだけではなく、K-POPアーティストとはもちろんJ-POPアーティストやスポーツ選手、インフルエンサーに人気キャラクターまで、幅広い層でコラボレーションを行い、photoismを訪問する顧客に多様な楽しみ方を届けることができる点も、大きな魅力です。＜公式SNS＞公式Instagram：@photoismjp 公式Twitter：@photoismjp 公式TikTok ID：@photoismjp