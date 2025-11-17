メッシュランドリーバッグの世界市場規模、シェア、動向分析調査レポート2025-2031
2025年11月17日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「メッシュランドリーバッグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、メッシュランドリーバッグ市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界のメッシュランドリーバッグ市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
1.メッシュランドリーバッグ製品紹介
メッシュランドリーバッグは、洗濯物を保護しながら洗浄・脱水工程へ投入するための袋状製品である。ポリエステルなどの耐久性素材を用い、目の大きさや生地厚が異なる複数タイプが存在する。デリケート衣類のダメージ軽減、摩擦防止、絡まり防止が主目的であり、スライダー式ファスナーや補強縫製によって洗濯時の安定性が保たれる。衣類種類別に分ける収納ツールとしても役立ち、サイズ展開が豊富である。通気性、耐熱性、細かいゴミの排出性が使用感を左右するため、使用環境に合わせた選択が重要である。日常生活で洗濯物の管理を効率的に進めるための基本アイテムとして広く定着している。
2.メッシュランドリーバッグ市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界のメッシュランドリーバッグ市場が約128百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約110百万米ドル、2025年には112百万米ドルに達する見通しです。
3.メッシュランドリーバッグ市場区分
【製品別】Zipper Closure Mesh Laundry Bag、 Drawstring Mesh Laundry Bag
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Offline Sales、 Online Sales
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Bagail、 Handy Laundry、 Pro-mart、 Whitmor、 Electrolux、 Mainstays、 Wilko、 Blissy、 Saalt、 Speed Queen、 Homz、 Kyte Baby、 Petit Lulu、 MightyNest、 Bauerfeind、 George Courey、 Cheeks Ahoy、 iDesign
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：メッシュランドリーバッグの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
