ルーフウィンドウ市場、CAGR3.6%で成長し、2031年には3656百万米ドル規模に
「グローバルルーフウィンドウのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年11月17日）
本報告書では、世界市場におけるルーフウィンドウの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。ルーフウィンドウ市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
無料サンプル公開中！下記リンクからレポート内容を確認し、直接お申し込み可能です。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812088/roof-windows
【レポートの主な構成】
◆ ルーフウィンドウとは
屋根窓は、屋根の設計の一部として組み込まれた外開きの窓です。天窓（スカイライト）と混同されることがありますが、屋根窓はいくつかの基本的な点で異なります。屋根窓は、光だけでなく新鮮な空気も取り入れたい場合に適した選択肢です。
屋根窓は天窓よりも大きい傾向があり、頭上の空の広い景色を楽しむことができます。また、天窓は通常固定式で、開閉することはできません。一方、屋根窓の一部のデザインでは、ガラスパネルの一部を引き下げて新鮮な空気を取り入れたり、自然光を楽しんだりすることが可能です。
◆ ルーフウィンドウ市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界のルーフウィンドウ市場は、2024年の2936百万米ドルから2025年には3036百万米ドルへと拡大し、2031年には3656百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は3.6%と推計されています。
◆ ルーフウィンドウ市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Velux、 Fakro、 Roto、 Lamilux、 Keylite、 AHRD、 Tegola Canadese、 Faelux、 Alwitra、 DAKOTA、 Sunsquare、 INLUX）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Wood、 PU、 PVC、 Metal）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Residential、 Commercial）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、ルーフウィンドウ市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅
2020～2025年の実績と、2026～2031年までの市場予測を通じて、グローバルなルーフウィンドウ市場の成長動向と将来性を視覚化。
