カンゲン水マシン業界の将来展望：2031年までに5200百万米ドルに達すると見込まれる
2025年11月17日に、QYResearch株式会社は「カンゲン水マシン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、カンゲン水マシンの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、カンゲン水マシンの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．カンゲン水マシン市場概況
2024年におけるカンゲン水マシンの世界市場規模は、2999百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.3%で成長し、2031年までに5200百万米ドルに達すると予測されている。
カンゲン水マシンは、水道水を電気分解し、還元性を持つアルカリ性の飲用水を生成する家庭用・業務用機器である。内部には電解槽、フィルター、電極板が組み込まれ、浄水処理を経てから電解工程へ進む構造になっている。生成される水のpHは複数段階に調整でき、飲用、料理、洗浄など用途別に選択できる。フィルター性能、電極の材質、電解効率が品質の重要指標であり、維持管理として定期的なフィルター交換や電極の状態確認が推奨される。近年は液晶パネルによる操作ガイド、流量センサー、自己洗浄機能が搭載され、扱いやすい設計が主流になっている。飲用水に対する意識が高まる中で、水質選択を日常習慣に組み込む目的で導入されることが増えている。
２．カンゲン水マシンの市場区分
カンゲン水マシンの世界の主要企業：Enagic、 AlkaViva、 Ionia、 PurePro、 Vollara、 Tyent、 Life Ionizers、 KYK、 Air Water Life、 OSG Corporation、 Chanson Water、 VWA Water、 WaterAg、 Aqua Safe、 Ivyel、 Fujiiryoki、 Nihon Trim、 eionia
上記の企業情報には、カンゲン水マシンの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
カンゲン水マシン市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Countertop Water Machine、 Undercounter Water Machine
用途別：Household、 Hospital、 Commercial、 Others
また、地域別にカンゲン水マシン市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169716/kangen-water-machine
【総目録】
第1章：カンゲン水マシンの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：カンゲン水マシンメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、カンゲン水マシンの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
