ふるい機市場規模、2031年には458百万米ドルに拡大見込み
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバルふるい機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年11月17日に発行しました。ふるい機市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812091/sifting-machine
グローバルふるい機市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、ふるい機の世界市場は年平均成長率（CAGR）4.2%で拡大を続けると予測されています。2024年には約343百万米ドルだった市場規模は、2025年には357百万米ドルに達し、2031年には458百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．ふるい機紹介
ふるい機は、粒子サイズに基づいて材料を分離、分類、または等級付けするために設計された機械装置で、1枚以上のスクリーン、メッシュ、ふるいを通過させることで処理を行います。振動、回転運動、または気流を用いて処理を促進することが一般的です。食品加工（小麦粉、砂糖、香辛料など）、製薬（粉体の均一性）、化学、冶金、鉱業、農業などの産業で広く使用され、製品の均一性を確保したり、不純物や過大粒子を除去したり、品質管理を向上させたり、原料を次工程に準備したりするために利用されます。高い効率、精密な粒子分離、異なる材料特性や生産能力への適応性などの利点があります。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Russell Finex、 Rotex、 Buhler、 Kason、 GEA、 Allgaier、 Jiangsu Guibao、 CUCCOLINI srl、 Kemutec、 KOWA KOGYOSHO、 Guan Yu、 Sweco、 GKM Siebtechnik、 LAO SOUNG、 Kroosh Tecnologies Ltd.、 Vibrowest、 Xinxiang Dayong、 Assonic、 TOYO HITEC、 Gaofu、 Dalton、 Galaxy Sivtek、 Xinxiang Hengyu
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Metal Mesh Sifting Machine、 Plastic Mesh Sifting Machine
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Food、 Pharmaceutical、 Chemical、 Metallurgy、 Agriculture、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
