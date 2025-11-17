医療、医学関連に特化した、英日・日英に対応したオフライン翻訳ソフト「LogoVista メディカル オフライン翻訳」（メディアレスパッケージ/ダウンロード版）を発売中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334516&id=bodyimage1】
ロゴヴィスタ株式会社は、「LogoVista メディカル オフライン翻訳」を、パソコンショップ、カメラ系量販店、大手書店、ダウンロード販売サイトなどで発売しております。
翻訳精度＆翻訳スピードを全面刷新！！
英日・日英の翻訳エンジンをアップグレードし、これまでよりも遥かに高い翻訳精度を実現しました。 また、他のオフライン翻訳に比べ圧倒的に早い翻訳スピードを誇ります。
本製品は、英日・日英に対応したオフライン翻訳ソフトです。
従来のオフライン翻訳では実現できなかった高い翻訳精度を提供します。
洗練されたインターフェースにより直感的に操作でき、初めて翻訳ソフトを使う方から実務で活用される方まで、幅広いニーズにお応えします。
ファイル翻訳は、複数ファイルやフォルダ翻訳に対応し、OCR機能はPDFに対応。
英日・日英専門辞書、文献管理ツールの他、辞書では「研究社 新英和（第7版）和英（第5版）中辞典-音声付き」を搭載、プロフェッショナルな翻訳作業を支える多彩な機能を備えています。
また、医療文献の翻訳に最適な専門辞書を標準搭載し、医学英和辞典の「ステッドマン医学大辞典 改訂第6版」と「ステッドマン医学略語辞典」、「南山堂 医学英和大辞典 第12版」、を収録しています。
※ 本製品には、インストールメディアは付属しておりません。同梱の「シリアル番号/ユーザ登録シート」に記載され ている「ダウンロード用番号」を使用してオンラインでインストールを行います。
ご購入と製品の詳細は下記をご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVMEFX26W
■製品ラインナップ
LogoVista メディカル オフライン翻訳
110,000円（税込）/100,000円（税抜）
■特長
・医療・医学関連の専門辞書を搭載
・テキスト翻訳（対訳形式で、テキスト、Word、PDFに対応）
・ファイル翻訳（複数のファイルを一括翻訳）
・画像（OCR）翻訳 文字を認識して翻訳（Webカメラ・スマホカメラ対応）
・PubMed論文検索
・論文作成や研究情報管理を効率化させる文献管理ツール
・ユーザ辞書機能（単語登録が可能）
・アドイン機能（Microsoft Office、一太郎対応）
・電子辞典「ステッドマン医学大辞典 改訂第６版」「ステッドマン医学略語辞典」「南山堂 医学英和大辞典 第12版」「研究社新英和（第7版）・和英（第5版）中辞典」付属
■動作環境
●OS（すべて日本語版）：
Windows 11（64bit）/ 10（64bit）
●メモリ：お使いのOSが推奨する環境以上
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
