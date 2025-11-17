仕様書Version1.7準拠、各種サンルーフやシェードの動作評価を効率化する多機能ツール「Operating Device SAD 641」を提供開始、自動車評価を支援
2025年11月17日、東京都渋谷区、ポジティブワン株式会社（ドイツ・ラインミュンスターに本社がある ihr GmbHの日本総代理店）は、自動車向けサンルーフおよびシェードの動作評価に対応した専用ツール「Operating Device SAD 641」の販売を開始いたします。本製品は、仕様書「Operating Device SAD641 V1.7」に準拠し、SAD（Sunroof Actuation Device）および MD1/MR1/MD2/MR2 シリーズのシェード操作に対応した、信頼性の高い操作・検証デバイスの販売を開始いたします。
◆主な機能（Characteristics）
・ Remaining Bus Simulation
車両バスの残留バスシミュレーション機能を搭載。
・ 9個の操作キー
直感的な操作が可能なキーパッド構成。
・ 19個のLEDインジケータ
状態確認や動作モニタリングに利用可能。
・ スタンドアロンモード対応
PC不要の単体動作が可能。
・ 自動動作（Automatic Function）
テストシーケンスの自動実行に対応し、評価効率を向上。
◆■同梱物（Scope of Supply）
Operating Device SAD 641（樹脂ケース入り）
■ 対応サンルーフ一覧（Supported Sun Roofs）
● 対応車種（Supported Sun Roof Platforms）
Audi、VW、Porsche 向けサンルーフユニットに幅広く対応。
（Q3 / A6 / A6 Avant / A7 / A8 / A8L / Touareg / Cayenne / A1 / A3 他）
・ Audi Q3（AU316）：8U0 959 591
・ Audi A6（AU571）：7P5 959 591 / 4GD 959 591 Cod.00
・ Audi A6 Avant（AU572）：4G9 959 591 / 4GD 959 591 Cod.01
・ Audi A7（AU573）：7P5 959 591
・ Audi A8（AU641）：4H0 959 591 / -A
・ Audi A8 LWB（AU641-LWB）：4H4 959 591
・ VW Touareg（VW526）：7P0 959 591
・ Porsche Cayenne（PO726）：7P0 959 591
・ Audi A1（AU210）：8X0 959 591
・ Audi A3（AU37X）：8V3 959 591
◆製品詳細（Product Details - Operating Device SAD 641）
Operating Device SAD 641 は、車載サンルーフおよびシェード制御ユニット（SAD / MD / MRシリーズ）の操作・評価・検証を行うための専用ツールです。車両 ECU との通信を模擬しながら、実機を使った動作検証や自動テストを安全かつ効率的に行うことができます。本装置は単体動作と残留バスシミュレーション機能を備えており、開発や品質評価の現場で幅広く利用されています。
● 主要機能（Technical Features）
1. Remaining Bus Simulation（残留バスシミュレーション）
車両側ECUが不在の状態でも、必要な通信フレームを生成し、サンルーフ／シェード制御ユニットを単体で動作させることができます。
・開発初期の机上評価に最適
・実車を用意せずに制御動作を確認可能
2. 9個の操作キーによる直感的な手動操作
サンルーフ開閉、シェード操作、チルト、ストップなど、主要動作を手元で直接制御可能。
3. 19個のLEDインジケータ
動作状態、エラー、位置フィードバックなどを視覚的に確認できます。評価の再現性向上に有効。
4. Stand Alone Mode（スタンドアロン動作）
PCソフトウェア不要で、SAD 641 のみで評価作業が完結。現場での迅速なデバッグや出張先でのテストに便利。
5. Automatic Function（自動動作モード）
