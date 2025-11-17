レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本サージプロテクタ市場は先進的な電力安全ソリューションと次世代電気保護技術に牽引され、2033年までに6億2570万米ドル規模へ急成長すると予測される
日本サージプロテクタ市場はは2024年に4億6720万米ドルと評価され、2033年までに6億2570万米ドルに達すると予測されている。これは2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）が3.3％であることを示している。サージプロテクタは重要な防御ラインとして機能し、電気・電子システムを内部および外部の電圧サージから保護する。通常、建物の配電システム近くに設置されるこれらの装置は、電気インフラへの損傷を最小限に抑えるために不可欠である。特に商業施設や住宅では、コストやスペースの制約から、主配電盤に単一のSPDを設置するだけで十分な場合が多い。
市場拡大を加速させるドライバー
電気および電子機器の需要の増加
日本サージプロテクタ市場はは、住宅および商業分野での電気および電子デバイスの採用の拡大によって成長を目の当たりにしています。 家庭や職場での家電製品の増加に伴い、これらの機器を電圧変動や電気サージから保護する必要性が大幅に高まっています。 企業や消費者が機器のダウンタイムによる財務上の影響を最小限に抑え、運用の継続性を確保しようとするにつれて、社内全体のサージ保護ソリューションが勢いを増しています。
さらに、良好な経済状況と消費者支出の増加は、電子機器の需要にプラスの影響を与えています。 Trading Economicsによると、2023年第3四半期の日本の個人消費は、2023年第2四半期の294,831.30億円（1,916.04億ドル）から297,754.10億円（1,935.04億ドル）に増加しました。 この購買力の向上は、サージ保護ソリューションの採用率の向上に直接貢献しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-surge-protector-market
市場の成長を制約する課題
中小企業の意識が限られている
市場の拡大を妨げる重要な課題の一つは、小規模企業の間でサージ保護装置が提供する利点に対する認識が低いことです。 Spdが重要な機器を電気サージから保護する方法についての十分な知識がなければ、多くの企業は電子資産を露出させたままにして、設置の優先順位を
さらに、Spdはサージに対する効果的な保護を提供しますが、直接の落雷に耐えるように設計されていないことに注意することが重要です。 この制限は、適切なシステム設計の重要性を強調し、企業が極端な状況下で機器の脆弱性を懸念しているため、より広範な市場採用の障壁を作ります。
電力管理における新たな機会
電源の課題への対処
急速な工業化と相まって、日本の主要都市における持続的な電力供給問題は、サージプロテクタ市場の新たな成長の道を開いています。 企業がエネルギー消費を最適化し、重要なシステムを保護しようとしているため、スマートパワーストリップと高度なサージ保護ソリューションの需要が高まっています。
例えば、2022年3月に観測された東京と名古屋の電力不足は、化石燃料ベースの電力インフラの老朽化の限界を強調しています。 7月までに、この地域は供給能力の3.3％の余剰しかなく、必要なしきい値をわずかに上回っていました。 サージ保護デバイスは、電子機器のエネルギー消費を削減し、機器の故障を防止することにより、これらの課題を緩和し、予測期間中の市場成長を促進する上で極めて重要な役割を果たす態勢を整えています。
主要企業のリスト：
市場拡大を加速させるドライバー
電気および電子機器の需要の増加
日本サージプロテクタ市場はは、住宅および商業分野での電気および電子デバイスの採用の拡大によって成長を目の当たりにしています。 家庭や職場での家電製品の増加に伴い、これらの機器を電圧変動や電気サージから保護する必要性が大幅に高まっています。 企業や消費者が機器のダウンタイムによる財務上の影響を最小限に抑え、運用の継続性を確保しようとするにつれて、社内全体のサージ保護ソリューションが勢いを増しています。
さらに、良好な経済状況と消費者支出の増加は、電子機器の需要にプラスの影響を与えています。 Trading Economicsによると、2023年第3四半期の日本の個人消費は、2023年第2四半期の294,831.30億円（1,916.04億ドル）から297,754.10億円（1,935.04億ドル）に増加しました。 この購買力の向上は、サージ保護ソリューションの採用率の向上に直接貢献しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-surge-protector-market
市場の成長を制約する課題
中小企業の意識が限られている
市場の拡大を妨げる重要な課題の一つは、小規模企業の間でサージ保護装置が提供する利点に対する認識が低いことです。 Spdが重要な機器を電気サージから保護する方法についての十分な知識がなければ、多くの企業は電子資産を露出させたままにして、設置の優先順位を
さらに、Spdはサージに対する効果的な保護を提供しますが、直接の落雷に耐えるように設計されていないことに注意することが重要です。 この制限は、適切なシステム設計の重要性を強調し、企業が極端な状況下で機器の脆弱性を懸念しているため、より広範な市場採用の障壁を作ります。
電力管理における新たな機会
電源の課題への対処
急速な工業化と相まって、日本の主要都市における持続的な電力供給問題は、サージプロテクタ市場の新たな成長の道を開いています。 企業がエネルギー消費を最適化し、重要なシステムを保護しようとしているため、スマートパワーストリップと高度なサージ保護ソリューションの需要が高まっています。
例えば、2022年3月に観測された東京と名古屋の電力不足は、化石燃料ベースの電力インフラの老朽化の限界を強調しています。 7月までに、この地域は供給能力の3.3％の余剰しかなく、必要なしきい値をわずかに上回っていました。 サージ保護デバイスは、電子機器のエネルギー消費を削減し、機器の故障を防止することにより、これらの課題を緩和し、予測期間中の市場成長を促進する上で極めて重要な役割を果たす態勢を整えています。
主要企業のリスト：