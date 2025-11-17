¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú°Ü¹ÔÌÜÁ°¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤Ï6³ä»ß¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°èº¹¤â
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂçÄ´ºº2025¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â
2025Ç¯12·î¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñÄ´ºº¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¡ÖÍøÍÑ·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤Ï75¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÉáÃÊ»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¤Ï61¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¸Ä¿Í¾ðÊó´ÉÍý¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Çー¥¿¤¬¡¢¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂçÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡ä
¢£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤Ï75.1%¤È¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¼ã´³¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡Ê77.1%¡Ë¤È»Í¹ñÃÏÊý¡Ê71.3%¡Ë¤Ç5¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ý¤ÁÊâ¤Î¨60.9¡ó¡¢¶å½£¤Î65.6%¤¬ºÇÂ¿
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÉáÃÊ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï60.9%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ê·ÈÂÓÎ¨¤Î¸þ¾å¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÊý¡Ê65.6%¡Ë¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¡Ê56.7%¡Ë¤ÏÄã¤¯¡¢Ìó9¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´üÂÔ6³ä vs ÉÔ°Â4³ä¡¡¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú°Ü¹ÔÁ°¤ËÍÉ¤ì¤ë°Õ¼±
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ç³Æ¼ïËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÊØÍø¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï62.8%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ´¶¤ÎÃÏ°èº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊØÍø¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ö»ý¤ÁÊâ¤Î¨¡×¤ò¾å²ó¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÍøÍÑ¥·ー¥ó¤äµ¡Ç½³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÊý¡Ê65.7%¡Ë¤¬¹â¤¯¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¡Ê60.8%¡Ë¤Ï¤ä¤äÄã¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æº¹¤ÏÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢4³ä¼å¤Î¿Í¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏÉÔ°Â¤À¡¢¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãí°ÕÅÀ¤äÍøÍÑÊýË¡¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿¡¡Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂçÄ´ºº2025
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ëºß½»¡ÊÄ´ºº¼Âºº»þÅÀ¡Ë¤Î20Âå～70Âå¤ÎÃË½÷
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¿ô¡§14,100¿Í
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÁ´¹ñ 47 ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂçÄ´ºº 2025 ～¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤È¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨～¡×
https://www.metlife.co.jp/data/changerougo/japanproject/pdf/survey_report_2025.pdf
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂçÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤êÊý¤äÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤ò¹Í¤¨¤ëÁÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤ä·ò¹¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë´Ø
¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤äÀ¸³è¤Î·¹¸þÅù¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÄêÅÀÄ´ºº¤ò¡¢2018Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂçÄ´ºº2025 ～¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤È¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨～ ¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤Ãæ¡¢Áê¾ì¤ÎµÞÊÑ¤äÊª²Á¾å¾º¡¢NISA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Åê»ñ¡¦»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¤Î´Ø¿´¡¢AI¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
