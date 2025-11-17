リヤカー専門店リヤカーの森が人の力で運べるインフラを提案ー過疎地域の物流支援に
原料高・燃料高の中で再評価される“人力輸送”
エネルギー価格の高騰や自然災害の頻発により、電動・ガソリン車両に依存しない移動・運搬手段の価値が見直されつつあります。
そんな中、リヤカー専門店リヤカーの森は、人の力で運べるインフラとしてのリヤカーを全国に提案しています。
同店は日本で唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店。自治体や消防団、農業関係者、大学、物流企業など幅広い層に導入されており、防災備蓄や地域物流の現場で静かな注目を集めています。
災害時に強い人力インフラ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332700&id=bodyimage1】
災害時、停電や道路寸断で車両輸送が困難になるケースは少なくありません。
リヤカー専門店リヤカーの森では、避難所での水運搬・非常食輸送・発電機や給水タンクの搬送などに活用できる、軽量かつ高耐久のリヤカーを展開しています。
同社のR150kモデルは重量わずか17.2kg・積載150kg対応、女性や高齢者でも容易に扱えます。
R150k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
またR250kシリーズは250kgまで積載可能で、消防団や自治体の防災備蓄用として採用実績があります。
R250k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
2024年の能登半島地震では、同社が自社倉庫から緊急救援物資を搬送し、現地の物資支援にも活用されました。
農村・離島・山間部で進むリヤカーの導入
電動車両の導入が難しい過疎地域や離島、山間部では、燃料や電力に頼らない人力輸送が実用的な選択肢となっています。
軽量なアルミ製フレームとノーパンクタイヤを採用したリヤカーは、ぬかるみ・未舗装路でも走行可能で、農作物の収穫搬送や資源回収、観光イベントなど多用途に利用されています。
特にR255kモデル（積載200kg・3年保証）は、会議用テーブルや什器の運搬にも対応する超大型タイプとして人気。学校や公共施設、イベント会場での導入も進んでいます。
R255k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
リヤカー専門店リヤカーの森は全国送料無料・即日発送の供給体制
リヤカー専門店リヤカーの森は埼玉県鶴ヶ島市に750坪の自社倉庫を構え、全商品を常時在庫。
正午までの注文は即日発送、最短で翌日配送が可能です。
また、離島を含む全国どこでも送料無料で対応しており、緊急時や大量導入にも迅速に対応します。
さらに、公式サイト限定で滑り止めクッションマット（定価2,990円）と荷物落下防止ネット（定価1,990円）を無料同梱する特典も実施中です。
リヤカー専門店リヤカーの森が”安価で高品質”を実現できる理由
同社は国内で設計を行い、海外の自社専用工場で製造。熟練工とロボット生産を組み合わせた体制で高品質・低価格を両立しています。
中間業者を介さないメーカー直販体制により、同等スペックの他社製品と比べて最大60％安価に提供しています。
累計販売台数は1万台を突破。東京大学、京都大学、三菱地所、自治体などへの納入実績は、品質と信頼性の証しです。
リヤカー専門店リヤカーの森 SDGsと地域共助への貢献
リヤカー専門店リヤカーの森は、以下のSDGs目標に基づき社会的価値の創出にも取り組んでいます。
・目標3「すべての人に健康と福祉を」：安全設計で事故リスクを低減
・目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」：環境負荷の少ない製造体制
・目標12「つくる責任つかう責任」：リサイクル材と長寿命設計の採用
・目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」：自治体・企業との協働推進
特に防災・減災の現場では、“電力も燃料も不要な輸送手段”として、今後の地域共助インフラに欠かせない存在となりつつあります。
リヤカー専門店リヤカーの森 今後の展望
私たちは“誰でも安全に使えるリヤカーを適正価格で”という理念を創業当初から守り続けています。
モーターや燃料に頼らず、人の力で支え合える社会のインフラとして、リヤカーの価値を再定義していきたいと考えています。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
エネルギー価格の高騰や自然災害の頻発により、電動・ガソリン車両に依存しない移動・運搬手段の価値が見直されつつあります。
そんな中、リヤカー専門店リヤカーの森は、人の力で運べるインフラとしてのリヤカーを全国に提案しています。
同店は日本で唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店。自治体や消防団、農業関係者、大学、物流企業など幅広い層に導入されており、防災備蓄や地域物流の現場で静かな注目を集めています。
災害時に強い人力インフラ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332700&id=bodyimage1】
災害時、停電や道路寸断で車両輸送が困難になるケースは少なくありません。
リヤカー専門店リヤカーの森では、避難所での水運搬・非常食輸送・発電機や給水タンクの搬送などに活用できる、軽量かつ高耐久のリヤカーを展開しています。
同社のR150kモデルは重量わずか17.2kg・積載150kg対応、女性や高齢者でも容易に扱えます。
R150k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
またR250kシリーズは250kgまで積載可能で、消防団や自治体の防災備蓄用として採用実績があります。
R250k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
2024年の能登半島地震では、同社が自社倉庫から緊急救援物資を搬送し、現地の物資支援にも活用されました。
農村・離島・山間部で進むリヤカーの導入
電動車両の導入が難しい過疎地域や離島、山間部では、燃料や電力に頼らない人力輸送が実用的な選択肢となっています。
軽量なアルミ製フレームとノーパンクタイヤを採用したリヤカーは、ぬかるみ・未舗装路でも走行可能で、農作物の収穫搬送や資源回収、観光イベントなど多用途に利用されています。
特にR255kモデル（積載200kg・3年保証）は、会議用テーブルや什器の運搬にも対応する超大型タイプとして人気。学校や公共施設、イベント会場での導入も進んでいます。
R255k詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
リヤカー専門店リヤカーの森は全国送料無料・即日発送の供給体制
リヤカー専門店リヤカーの森は埼玉県鶴ヶ島市に750坪の自社倉庫を構え、全商品を常時在庫。
正午までの注文は即日発送、最短で翌日配送が可能です。
また、離島を含む全国どこでも送料無料で対応しており、緊急時や大量導入にも迅速に対応します。
さらに、公式サイト限定で滑り止めクッションマット（定価2,990円）と荷物落下防止ネット（定価1,990円）を無料同梱する特典も実施中です。
リヤカー専門店リヤカーの森が”安価で高品質”を実現できる理由
同社は国内で設計を行い、海外の自社専用工場で製造。熟練工とロボット生産を組み合わせた体制で高品質・低価格を両立しています。
中間業者を介さないメーカー直販体制により、同等スペックの他社製品と比べて最大60％安価に提供しています。
累計販売台数は1万台を突破。東京大学、京都大学、三菱地所、自治体などへの納入実績は、品質と信頼性の証しです。
リヤカー専門店リヤカーの森 SDGsと地域共助への貢献
リヤカー専門店リヤカーの森は、以下のSDGs目標に基づき社会的価値の創出にも取り組んでいます。
・目標3「すべての人に健康と福祉を」：安全設計で事故リスクを低減
・目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」：環境負荷の少ない製造体制
・目標12「つくる責任つかう責任」：リサイクル材と長寿命設計の採用
・目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」：自治体・企業との協働推進
特に防災・減災の現場では、“電力も燃料も不要な輸送手段”として、今後の地域共助インフラに欠かせない存在となりつつあります。
リヤカー専門店リヤカーの森 今後の展望
私たちは“誰でも安全に使えるリヤカーを適正価格で”という理念を創業当初から守り続けています。
モーターや燃料に頼らず、人の力で支え合える社会のインフラとして、リヤカーの価値を再定義していきたいと考えています。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
プレスリリース詳細へ