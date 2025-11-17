リカバリーパジャマ『ソフィBe 超熟睡パジャマ』アカチャンホンポ5店舗にて2025年11月18日より販売

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp(https://www.akachan.jp)）は、ユニ・チャーム株式会社（本社：東京都港区）の女性のウェルネスケアブランド『ソフィBe（ビー）』より、“着て寝るだけ”で疲労回復をサポートするリカバリーパジャマ『ソフィBe 超熟睡パジャマ』を、2025年11月18日（火）よりアカチャンホンポ5店舗限定で期間限定販売いたします。

■商品の特長

本商品は、遠赤外線による血行促進、疲労回復、コリの軽減を目的とした「一般医療機器」です。

１.特殊繊維『A.A.TH Medical(R)繊維』で着て寝るだけで血行促進&疲労回復をサポート

・特殊繊維1本1本が、体の熱や外の光を吸収し、体に放射することで血行促進され、疲労回復やコリの軽減につながります。

２.機能性とデザイン性を両立した女性のためのデザイン

・上下共に背面で袖と裾を絞ったハーフカフス構造

家事をする際や、ボディクリームを塗る際などに袖をまくりやすく便利です

・おなかをしっかりカバーするウエストデザインを採用

ウエスト部に生地を重ねているので、おなかまわりの血行促進が期待できます

■商品概要

■販売店舗

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18863/table/593_1_306e17ccd5dbca5ee943e207bdd6cdab.jpg?v=202511171258 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/18863/table/593_2_fb61f0b730378a4e1ff5fed26ccf64d3.jpg?v=202511171258 ]

■『ソフィBe』とは

『ソフィ』として40年以上にわたり女性の生理に寄り添ってきた知見をいかし、ウェルネスケアブランドとして誕生しました。『ソフィBe』はこころとカラダの変化に気づくきっかけから、一人ひとりに合ったセルフケアまでサポートしています。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

