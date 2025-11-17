先端テクノロジーとイノベーションの展示カンファレンス「JID 2026 by ASCII STARTUP」一般来場受付を開始

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）は、2026年3月3日に開催する先端テクノロジー関連事業者の展示交流、ビジネスカンファレンスイベント「JID 2026 by ASCII STARTUP」の一般来場者受付を、2025年11月17日より開始します。

※2025年の開催より「JAPAN INNOVATION DAY」を「JID」に改称しました。

「JID 2026 by ASCII STARTUP」は、“イノベーションに関わるすべての人をつなぐ日本の産業を革新するための祭典”をコンセプトに掲げたビジネスイベントです。

ビジネスにおける課題解決や挑戦の克服には、多様なつながりやコミュニティが必要となります。本イベントは、イノベーティブな技術、サービス、ソリューションの最先端に触れながら、起業家や開発者、スタートアップエコシステムの関係者とリアルに交流できるビジネスマッチング・ネットワーキングの場として展開します。

日本の明日を変えるテクノロジートレンドが集う「JID 2026 by ASCII STARTUP」。一般来場受付（無料）は公式サイトよりご登録いただけます。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

■こんな方にオススメのイベントです

スタートアップを中心とした先端テクノロジー企業による、ビジネスマッチングやオープンイノベーション推進を目的とした会場展示に加え、有識者らによる各種セッションを実施します。

・ビジネスとして、イノベーション推進に関わる企業関係者

・新規事業、投資部門、購買などの担当者

・スタートアップエコシステム関係者

・起業を考えている方

・各種テクノロジーに興味のあるビジネスマン・エンジニア・イノベーティブなサービスや製品、ビジネスのシーズに関心がある方

■主な実施内容

イノベーティブなプロダクトやサービスを体感できるオールジャンルの展示交流

先進的な技術やサービス、製品を有する多数の企業による展示、デモンストレーションなどを予定。イノベーティブなテクノロジートレンドの先端をリアルに体験していただけます。

注目のスタートアップやキーパーソンが登壇するセッション

幅広い分野の注目企業によるピッチイベントを会場内にて開催します。また、国内外のオープンイノベーションや知財戦略、各業界のスタートアップエコシステム識者を招いたセッションも実施します。

ネットワーキング・交流の場としてアフターパーティー実施（有料）

スタートアップやイノベーションに携わる関係者が集う交流会を別会場にて実施します。XTC JAPAN 2026に出場するスタートアップ企業10社をはじめ、海外展開を支援するグローバル・ベンチャーキャピタルなど、多彩なメンバーが参加予定です。この機会にぜひご参加ください。

※会場の都合上、定員になり次第締め切りとさせていただきます。予めご了承ください。

同時開催

「第7回『IP BASE AWARD』スタートアップファイナリストピッチ＆両部門授賞式」（特許庁主催）

スタートアップと知財のアワードである「第7回IP BASE AWARD」授賞式を行い、各部門受賞者の取組を共有するセッションです。スタートアップ部門の書面審査を通過したファイナリスト達が、それぞれの知財への取組をプレゼンするピッチ審査も実施します。

公式サイト(https://ipbase.go.jp/award/)

「XTC JAPAN 2026」（XTC JAPAN）

「Extreme Tech Challenge（XTC）JAPAN」は、グローバル課題に技術で取り組む起業家のための世界的スタートアップ・ピッチコンテストの日本大会です。優勝企業は、ディープテックや先進テクノロジーに強いグローバル投資家から海外資金調達や海外事業展開の支援を受けられるほか、米国サンフランシスコで行われる予定のXTC世界大会に招待されます。事業性や世界的ポテンシャルの高いテクノロジー・スタートアップが数多く参加します。

公式サイト(https://xtc-japan.org/)

一般来場受付は事前登録制です（無料） 以下公式サイトよりお申し込みください

JID2026 by ASCII STARTUP公式サイト(https://jid-ascii.com/)

※出展を希望される企業様につきましても公式サイトからお申し込みください。

■開催概要

日時：2026年3月3日（火）10:00～18:00

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館

港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

・JR浜松町駅(北口)から 徒歩5分

・東京モノレール 浜松町駅(北口)から徒歩5分

・ゆりかもめ(新交通)竹芝駅から徒歩2分

・都営浅草線(地下鉄)大門駅から徒歩7分

・都営大江戸線(地下鉄)大門駅から徒歩7分

会場アクセスリンク(https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/)

主催：ASCII STARTUP

ASCII STARTUP(https://ascii.jp/startup/)について

先端テクノロジーの活用やオープンイノベーションといった企業の革新的取り組みなど、最先端のテクノロジー・ビジネスプレーヤーに関わる情報をお届けするウェブメディアです。スタートアップエコシステムのハブとしての発信を軸に、広範なネットワークも生かした事業共創の支援や、起業家育成にも取り組んでいます。