カルチャー・マガジン『BARFOUT!（バァフアウト！）』から派生した新シリーズ『BARFOUT! ONE』がスタート！記念すべきvol.1は俳優の池松壮亮さん。2月5日発売決定！

株式会社ブラウンズブックス

株式会社ブラウンズブックスは、今年で創刊34周年となりますカルチャー・マガジン『BARFOUT!（バァフアウト！）』から派生した新たなシリーズ『BARFOUT! ONE』の刊行をスタートします。

『BARFOUT! ONE』は、1人の俳優、1人のアーティストを丸ごと1冊取り上げるというテーマで、『BARFOUT!』とは違った切り口で俳優の新たな側面やヒストリーをフィーチュアします。

創刊号は、来年1月4日からスタートの大河ドラマ『豊臣兄弟！』で豊臣秀吉役を演じられる池松壮亮さん。最新撮り下ろし写真やロング・インタビューなど、盛り沢山の内容となっています。

■発売にあたっての池松壮亮さんコメント

「この度、長年お世話になっている『BARFOUT!』から、新たなシリーズとして『BARFOUT! ONE』が刊行されます。その大事な一冊目に自分にお声がけ頂けたことをとても光栄に思っています。来年放送の大河ドラマの撮影現場取材や、毎月行うインタビューなどがおさめられています。たくさんの方にご協力頂き、幸せと恐縮がたっぷり詰まった一冊になりそうです。発売の際には是非よろしくお願いいたします」

■詳細情報

タイトル：『BARFOUT! ONE 池松壮亮』

発売日：2月5日（木）

サイズ：A4変型（H303cm×W225cm）132ページ予定

価格：2300円（税抜）

ISBN: 978-4-344-95498-4

HP ： https://barfout.jp/culture/4704/

SNS：【公式Instagram】https://www.instagram.com/barfout_magazine_tokyo/ (https://www.instagram.com/barfout_magazine_tokyo/)

【公式X】https://x.com/barfout_editors

■内容紹介

創刊34年、いつの時代も表現者の今に迫ってきた『BARFOUT!（バァフアウト!）』が、1人の表現者を丸ごと１冊パッケージした新シリーズ『BARFOUT! ONE』をスタート！

第一弾は、俳優・池松壮亮を総特集。

最新の撮り下ろし写真とロング・インタヴュー、来年1月4日から放送の大河ドラマ

『豊臣兄弟！』撮影現場への密着取材に加え、

同作品で共演する仲野太賀とのスペシャル対談を収録。

また、仲野太賀、小栗 旬、渡邊良雄（NHK）、真利子哲也、奥山大史が、

それぞれの視点で池松壮亮を語る。

さらに、池松による手書きの一問一答と、過去10年に渡る『BARFOUT!』掲載アーカイヴ写真も再構成。俳優という存在を多角的に見つめ、その現在地を描き出す。

池松壮亮さん初となるお渡し会とトークショーを開催！

今回は一般発売に加え、〈代官山 蔦屋書店〉申込者限定販売で、池松壮亮×E-WAX（フォトグラファー・ペインター）によるオリジナル・ロングTシャツ付きを販売。さらに、限定版を購入いただいた方の中より抽選で、池松壮亮さん初となるお渡し会とトークショー（2月7日開催）の応募券が付きます。詳細は以下までご確認ください。

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/video/51038-1251521107.html

※2月6日（金）～2月18日（水）まで、〈代官山 蔦屋書店SHARE LOUNGE〉にて、掲載写真を一部展示

池松壮亮 Sosuke Ikematsu

1990年生まれ、福岡県出身。2003年『ラストサムライ』で映画デビュー以来、映画を中心に数々の作品に出演。これまで数多くの受賞歴を持つ。近年の主な出演作に『夜空はいつでも最高密度の青色だ』、『斬、』、『宮本から君へ』、『ちょっと思い出しただけ』、『シン・仮面ライダー』、『せかいのおきく』、『白鍵と黒鍵の間に』、『ぼくのお日さま』、『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』、『本心』、『フロントライン』など。

また、2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、豊臣秀吉役を演じることが発表されている。