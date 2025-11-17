SGホールディングス株式会社（本社：京都市南区、代表取締役会長：栗和田 榮一）は、LGBTQ＋の取り組みを評価する「PRIDE指標2025」（主催：一般社団法人「work with Pride」）において「シルバー」に認定されました。「PRIDE指標2021」以降、5年連続での「シルバー」認定です。※1

■主な取り組み

前年度に続き、2025年度も「周知・浸透」をテーマに掲げ、これまでの施策を生かし、より多くの従業員と共にLGBT※2に関する取り組みに注力しています。

・「Tokyo Pride 2025」への参加

LGBTの理解促進とALLY活動※3の浸透を図るため、アジア最大級のLGBTQ関連イベント「Tokyo Pride 2025」に有志の従業員とそのご家族やご友人を含め約50人が参加しました。当日は当社グループオリジナルのTシャツを着用し、沿道からプライドパレードの参加者を応援しました。2022年度から参加を始め、今年度で4回目となり、今年度は2024年に当社グループへ加入した名糖運輸株式会社の従業員も参加しました。

・LGBTセミナーの開催

当社グループ全従業員がLGBTに関する正しい知識を当たり前に身につける状態を目指し、継続的に教育・啓発活動を実施しています。2025年度は役員や新任管理職、人事・採用担当者を対象にセミナーを開催しました。セミナーでは、LGBTに関する基礎知識の習得や最新情報のアップデートおよび職場での対応の理解について考えを深めるワークのほか、LGBT当事者ゲストとのトークセッションを開催して、当事者のリアルな声を聞くことで、他人事ではなく自分事に置き換えて考えられるよう理解を深めてもらいました。

・ALLY活動「レインボー・ミーティング」

当社グループ内外のLGBT当事者が、当社グループ従業員と安心して接することができるよう、「ALLY」を一人でも多く増やすことを目的とした活動を行っています。2025年度は、LGBTに関する基礎知識を学ぶほか、LGBTを題材にした映画鑑賞や、鑑賞した映画のプロデューサーをゲストにお招きしてオーディオコメンタリーを行い、作品の背景にある思いなどを語っていただくことで参加者のLGBTへの理解をより深めて、「ALLYとして望ましい言動・行動」を考える機会作りを目的としたオンラインセミナーを開催しました。

・わくわくダイバーシティ委員会

毎回異なるカテゴリをテーマに、講師による講演後にグループトークを実施。初めて当社グループの海外法人を招いて実施した回では、スリランカに本社を置くEFL GlobalのSharanya Modi氏をゲストにお招きし、海外のDE＆Iの取り組みや問題について講演。事後アンケートでは「海外の取り組みを知ることができて新鮮だった」などと肯定的な回答が多く、満足度の高い結果を得ることができました。

・当社グループ全従業員が、性自認や性的志向に関わる働く上でのさまざまな相談をできる「LGBTに関する専用相談窓口」の運用

・LGBTハンドブックの作成・配布

・他企業が主催するプロジェクトに参加してさまざまな企業とのネットワークを構築

当社は、これからも、LGBTへの取り組みを通じてすべての従業員にとって働きやすい企業風土を醸成し、多様な価値観を尊重する企業グループを体現する取り組みを続けてまいります。

※1 「PRIDE指標2021」以降いずれもSGホールディングスグループ連名で応募し、「シルバー」に認定されています

※2 SGホールディングスグループでは、すべての性的マイノリティを包含して「LGBT」と表現しています

※3 ALLY （アライ）：LGBTを理解し支援する人のこと（支援者）

■「PRIDE指標」について

「PRIDE指標」は、日本初の職場におけるLGBTQ＋などセクシュアル・マイノリティへの取り組みの評価指標として、2016年に一般社団法人「work with Pride」が策定。Policy (行動宣言)、Representation (当事者コミュニティ)、Inspiration (啓発活動)、Development (人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5つの指標で企業の取り組みを評価。

https://workwithpride.jp/pride-i/