株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）はコミックレーベルSeasonsより、『くまさきさん』（著：川瀬はる）を、11月17日に刊行します。本書の発売を記念し、主人公であるくまさきさんのLINEスタンプを11月17日に発売いたしました。













『くまさきさん』はSeasonsサイトにて2024年から連載を開始した1話2ページのショートコミックです。かわいい、会いたいなどすでにファン多数。コミックスにはたっぷり全75話に加えここでしか読めないおまけページも収録されています。





LINEスタンプのイラストはすべて川瀬さんによる描き下ろし！

「よろしくお願いします」「おつかれさまです」など日常で使える定番から、くまさきさんならではの相手も自分も和めるスタンプまで揃えた大満足の全16種類です。

令和の癒し！と評判のくまさきさん。ぜひLINEスタンプでもほっこりお楽しみください。





たこやきと掃除を愛し、毎朝せっせとうらら町の落ち葉はきをするくまさきさん。うらら町の面々との日々に癒されます。





LINEスタンプ発売を記念してXではプレゼントキャンペーンも実施中！！

詳細はSeasonsアカウント（@comic_seasons）をチェック！





■著者・川瀬はるさんのコメント

くまさきさんのLINEスタンプができました！

よかったら日常のおともにしてください。





■LINEスタンプ概要

商品名：くまさきさん

クリエイター名：川瀬はる／文藝春秋

発売日：2025年11月17日（月）

販売価格：50LINEコインまたは120円

購入用URL：https://line.me/S/sticker/31901639





■コミック『くまさきさん』書誌情報

書名：くまさきさん

著者名：川瀬はる

定価：1,100円（税込）

発売日：2025年11月17日（月）

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-16-090221-3

商品URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160902213

※電子書籍版も同時発売





■Seasons 試し読みはこちら

https://comic-seasons.com/episode/2550912964945004868



