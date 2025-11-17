シンガーソングライター・竹内アンナが、デジタルシングル「P.S. I LOVE YOU」を2025年11月19日（水）にリリースする。本作は、菅井友香主演・ホクレンWEBドラマ『ハイスクールキッチン』の主題歌として起用されることが、本日11月17日（月）0時に解禁された。竹内は昨年、ホクレンWEBドラマ『恋するキッチンカー』の主題歌として「デコレーション」（2024年11月27日配信）を担当しており、今回で2作連続の主題歌起用となる。北海道を舞台にした作品との親和性の高さが評価され、アーティストとしての存在感をさらに確かなものにしている。本作「P.S. I LOVE YOU」は、時間や季節によって表情を変える北海道の風景をモチーフに、“何度でも恋に落ちる”瞬間を描いたラブソング。サウンドプロデューサーには、「NIGHT DANCER／imase」などを手がけるESME MORIを迎え、柔らかなアコースティックギターと軽やかに変化していくビートが溶け合う、冬にぴったりのガーリーポップに仕上がっている。また、楽曲のテーマに合わせて、手紙をモチーフにしたビビッドなジャケットビジュアルも公開。さらに、リリース直後の11月23日(日) 20時より、スペシャルYouTube生配信「Acoustic cozy night」の開催が決定。今回は、数百個のキャンドルライトに包まれた幻想的な空間で届ける、“歌”を中心とした特別ライブ配信となる。静かに灯るキャンドルの光の中、竹内の歌声が温もりをもって響く一夜限りのライブで、新曲「P.S. I LOVE YOU」や冬の名曲カバーを披露する。クリスマスシーズンを先取りするような、温かくロマンティックなひとときに包まれる特別な夜となる。＜NEW RELEASE＞11月19日（水）デジタルシングル「P.S. I LOVE YOU」リリース＜スペシャルYouTube生配信「Acoustic cozy night」＞11月23日(日) 20:00～配信リンク：https://youtube.com/live/rrKjLWtfzvU＜LIVE＞「日本人气唱作人 竹内安娜 × USOTSUKI 中国巡演」2025年12月5日(金) 上海・育音堂音乐公园2025年12月6日(土) 広州・SD LIVEHOUSE（北館）2025年12月7日(日) 深圳・BO LIVE（福田店）開場/開演時間open：19:00 / start：20:00（広州未定）「弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-」2026年2月20日(金) 名古屋/大須演芸場 (19:00開演)2026年2月21日(土) 京都/京都文化博物館別館ホール(17:30開演)2026年2月23日(月祝) 東京/自由学園明日館 講堂 (昼14:00開演 / 夜17:00開演)チケット：全自由6,000円PG先行受付中：https://linktr.ee/AnnaTakeuchi一般発売日：1月10 日(土)～＜PROFILE＞ポップミュージックを基盤にしつつ、その世代や生い立ちからジャンルに捉われない解釈、卓越されたギタープレイで熱心な音楽ファンから、また同世代のアイコンとしても注目されており、自身の音楽活動以外にもKinKi Kids（現：DOMOTO）、坂本真綾、A.B.C-Z、伊藤美来、菅沼千紗、UNCHAINなどへの楽曲提供もおこなうシンガーソングライター。＜INFORMATION＞WEBSITE https://takeuchianna.comYouTube https://www.youtube.com/@annasingguitarX https://x.com/annasingguitarInstagrm https://www.instagram.com/annasingguitarTikTok https://www.tiktok.com/@anna.takeuchiLINE @atinformation