【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】西武のブラックフライデープレミアム

西武東戸塚Ｓ．Ｃ．では、１１月２１日（金）～３０日（日）の期間に「西武のブラックフライデープレミアム ～お得がつまったプレミアムな１０日間～」と称し、館内でお得なセールを開催いたします。

１階食品売場では、ゴディバやパステルがブラックフライデー限定のお得な詰め合わせを販売するほか、お弁当や精肉など惣菜・生鮮も期間限定価格でお買い求めいただけます。そのほか、ＧＵやユニクロの感謝祭を始めＧＡＰ、ＡＢＣマートなどファッション・雑貨でも幅広くセールを実施いたします。

年に一度のお買得な１０日間を、ぜひ西武東戸塚Ｓ.Ｃ.でお楽しみください。

【西武のブラックフライデープレミアム ～お得がつまったプレミアムな１０日間～ 概要】

■会期：１１月２１日（金）～３０日（日） ■会場：各階＝対象売場

■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/black-friday-2025

※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

【１階 食品売場のお買得商品（一例）】

ブラックフライデーハッピーバッグＢ

西武館１階＝ゴディバ

※なくなり次第終了

【セット内容】

・２０２５ ブラックフライデー Ｂ アソートメント １２粒

・クール ３粒

・カレ アソートメント ９枚

・ラングドシャクッキーアソートメント ８枚

・ゴディバオリジナルバッグ

ヒレかつ弁当

西武館１階＝勝烈庵

ヒレかつ弁当

１折 ９５１円

※１１月２８日（金）限定

国産 黒毛和牛 サーロインステーキ用

モール館１階＝ザ・ガーデン 自由が丘

肉の日 国産 黒毛和牛 サーロインステーキ用

１８０ｇ ２，１６０円

※１１月２９日（土）、３０枚限定

【ファッション・雑貨のセール情報（一例）】

ＧＵ感謝祭・ユニクロ感謝祭

西武館５階＝ジーユー

モール館６階＝ユニクロ

■１１月２１日（金）～２７日（木）

「ＧＵ感謝祭」と「ユニクロ感謝祭」を同時開催いたします。

Ｇａｐ

モール館４階＝Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ

■１１月２０日（木）～１２月１日（月）

期間中、店頭表示価格から４０％ＯＦＦでご提供いたします。

※一部対象外商品がございます。

※％ＯＦＦ表示は２０２５年１０月中旬以降の当店通常価格からの割引率です。

ＡＢＣマート

モール館６階＝ＡＢＣマート

■１１月２０日（木）～３０日（日）

期間中、店頭表示価格から２０～５０％ＯＦＦでご提供いたします。

※一部対象外商品がございます。

※％ＯＦＦ表示は２０２５年１０月中旬以降の当店通常価格からの割引率です。

【そのほかのお買得企画（一例）】

【西武館１階＝宗家 源 吉兆庵】

期間中、税込３，２４０円以上お買いあげで和菓子を１個プレゼントいたします。

※数量限定、なくなり次第終了

【西武館１階＝高匠】

パン全品を店頭表示価格から５０円引きいたします。

【モール館５階＝時計倶楽部】

セイコー・シチズンのレディースウオッチ（税込３３，０００円以上対象）を２０％ＯＦＦでご提供いたします。

※１１月１９日（水）・２９日（土）限定

【西武館７階＝ラビータ】

現金でのお支払いで、ラビータポイントを７倍または１０倍プレゼントいたします。

※水曜日・土曜日・日曜日・祝日はポイント１０倍、そのほかの曜日はポイント７倍

【アネックス館７階＝紀伊國屋書店】

期間中、通常の２倍紀伊國屋ポイントを贈呈いたします。

※図書カード・検定受付料など一部対象外商品がございます。

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。

※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。