【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】西武のブラックフライデープレミアム

株式会社そごう・西武

西武東戸塚Ｓ．Ｃ．では、１１月２１日（金）～３０日（日）の期間に「西武のブラックフライデープレミアム ～お得がつまったプレミアムな１０日間～」と称し、館内でお得なセールを開催いたします。


１階食品売場では、ゴディバやパステルがブラックフライデー限定のお得な詰め合わせを販売するほか、お弁当や精肉など惣菜・生鮮も期間限定価格でお買い求めいただけます。そのほか、ＧＵやユニクロの感謝祭を始めＧＡＰ、ＡＢＣマートなどファッション・雑貨でも幅広くセールを実施いたします。


年に一度のお買得な１０日間を、ぜひ西武東戸塚Ｓ.Ｃ.でお楽しみください。




【西武のブラックフライデープレミアム　～お得がつまったプレミアムな１０日間～　概要】


■会期：１１月２１日（金）～３０日（日）　　■会場：各階＝対象売場


■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/black-friday-2025


※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。



【１階　食品売場のお買得商品（一例）】


ブラックフライデーハッピーバッグＢ

西武館１階＝ゴディバ


ブラックフライデーハッピーバッグＢ


１セット　５，４００円


※なくなり次第終了



【セット内容】


・２０２５　ブラックフライデー　Ｂ　アソートメント　１２粒


・クール　３粒


・カレ　アソートメント　９枚


・ラングドシャクッキーアソートメント　８枚


・ゴディバオリジナルバッグ






ヒレかつ弁当

西武館１階＝勝烈庵　


ヒレかつ弁当


１折　９５１円


※１１月２８日（金）限定






国産　黒毛和牛　サーロインステーキ用

モール館１階＝ザ・ガーデン　自由が丘


肉の日　国産　黒毛和牛　サーロインステーキ用


１８０ｇ　２，１６０円


※１１月２９日（土）、３０枚限定





【ファッション・雑貨のセール情報（一例）】


ＧＵ感謝祭・ユニクロ感謝祭

西武館５階＝ジーユー


モール館６階＝ユニクロ



■１１月２１日（金）～２７日（木）



「ＧＵ感謝祭」と「ユニクロ感謝祭」を同時開催いたします。






Ｇａｐ

モール館４階＝Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ



■１１月２０日（木）～１２月１日（月）



期間中、店頭表示価格から４０％ＯＦＦでご提供いたします。


※一部対象外商品がございます。


※％ＯＦＦ表示は２０２５年１０月中旬以降の当店通常価格からの割引率です。






ＡＢＣマート

モール館６階＝ＡＢＣマート



■１１月２０日（木）～３０日（日）



期間中、店頭表示価格から２０～５０％ＯＦＦでご提供いたします。


※一部対象外商品がございます。


※％ＯＦＦ表示は２０２５年１０月中旬以降の当店通常価格からの割引率です。





【そのほかのお買得企画（一例）】

【西武館１階＝宗家　源　吉兆庵】


期間中、税込３，２４０円以上お買いあげで和菓子を１個プレゼントいたします。


※数量限定、なくなり次第終了



【西武館１階＝高匠】


パン全品を店頭表示価格から５０円引きいたします。



【モール館５階＝時計倶楽部】


セイコー・シチズンのレディースウオッチ（税込３３，０００円以上対象）を２０％ＯＦＦでご提供いたします。


※１１月１９日（水）・２９日（土）限定



【西武館７階＝ラビータ】


現金でのお支払いで、ラビータポイントを７倍または１０倍プレゼントいたします。


※水曜日・土曜日・日曜日・祝日はポイント１０倍、そのほかの曜日はポイント７倍



【アネックス館７階＝紀伊國屋書店】


期間中、通常の２倍紀伊國屋ポイントを贈呈いたします。


※図書カード・検定受付料など一部対象外商品がございます。


