【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】西武のブラックフライデープレミアム
西武東戸塚Ｓ．Ｃ．では、１１月２１日（金）～３０日（日）の期間に「西武のブラックフライデープレミアム ～お得がつまったプレミアムな１０日間～」と称し、館内でお得なセールを開催いたします。
１階食品売場では、ゴディバやパステルがブラックフライデー限定のお得な詰め合わせを販売するほか、お弁当や精肉など惣菜・生鮮も期間限定価格でお買い求めいただけます。そのほか、ＧＵやユニクロの感謝祭を始めＧＡＰ、ＡＢＣマートなどファッション・雑貨でも幅広くセールを実施いたします。
年に一度のお買得な１０日間を、ぜひ西武東戸塚Ｓ.Ｃ.でお楽しみください。
【西武のブラックフライデープレミアム ～お得がつまったプレミアムな１０日間～ 概要】
■会期：１１月２１日（金）～３０日（日） ■会場：各階＝対象売場
■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/black-friday-2025
※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。
【１階 食品売場のお買得商品（一例）】
ブラックフライデーハッピーバッグＢ
西武館１階＝ゴディバ
ブラックフライデーハッピーバッグＢ
１セット ５，４００円
※なくなり次第終了
【セット内容】
・２０２５ ブラックフライデー Ｂ アソートメント １２粒
・クール ３粒
・カレ アソートメント ９枚
・ラングドシャクッキーアソートメント ８枚
・ゴディバオリジナルバッグ
ヒレかつ弁当
西武館１階＝勝烈庵
ヒレかつ弁当
１折 ９５１円
※１１月２８日（金）限定
国産 黒毛和牛 サーロインステーキ用
モール館１階＝ザ・ガーデン 自由が丘
肉の日 国産 黒毛和牛 サーロインステーキ用
１８０ｇ ２，１６０円
※１１月２９日（土）、３０枚限定
【ファッション・雑貨のセール情報（一例）】
ＧＵ感謝祭・ユニクロ感謝祭
西武館５階＝ジーユー
モール館６階＝ユニクロ
■１１月２１日（金）～２７日（木）
「ＧＵ感謝祭」と「ユニクロ感謝祭」を同時開催いたします。
Ｇａｐ
モール館４階＝Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ
■１１月２０日（木）～１２月１日（月）
期間中、店頭表示価格から４０％ＯＦＦでご提供いたします。
※一部対象外商品がございます。
※％ＯＦＦ表示は２０２５年１０月中旬以降の当店通常価格からの割引率です。
ＡＢＣマート
モール館６階＝ＡＢＣマート
■１１月２０日（木）～３０日（日）
期間中、店頭表示価格から２０～５０％ＯＦＦでご提供いたします。
※一部対象外商品がございます。
※％ＯＦＦ表示は２０２５年１０月中旬以降の当店通常価格からの割引率です。
【そのほかのお買得企画（一例）】
【西武館１階＝宗家 源 吉兆庵】
期間中、税込３，２４０円以上お買いあげで和菓子を１個プレゼントいたします。
※数量限定、なくなり次第終了
【西武館１階＝高匠】
パン全品を店頭表示価格から５０円引きいたします。
【モール館５階＝時計倶楽部】
セイコー・シチズンのレディースウオッチ（税込３３，０００円以上対象）を２０％ＯＦＦでご提供いたします。
※１１月１９日（水）・２９日（土）限定
【西武館７階＝ラビータ】
現金でのお支払いで、ラビータポイントを７倍または１０倍プレゼントいたします。
※水曜日・土曜日・日曜日・祝日はポイント１０倍、そのほかの曜日はポイント７倍
【アネックス館７階＝紀伊國屋書店】
期間中、通常の２倍紀伊國屋ポイントを贈呈いたします。
※図書カード・検定受付料など一部対象外商品がございます。
特集ページはこちら :
