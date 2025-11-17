株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「ウクレレの教科書 ver.2」、「ドラムの教科書 ver.2」を、2025年11月26日に発売いたします。

ヤマハが贈るオールカラー入門教科書の決定版「教科書」シリーズ。定評のあるカリキュラムはそのままに、模範演奏をスマホやPCで視聴できるように動画を再構築し、より学びやすくなりました。ヤマハがこれまで蓄積してきた初心者のための入門教則本のノウハウを集約し、最新の音楽や演奏スタイルに対応できるようにカリキュラムを構築。プレイのための初歩の初歩から、楽曲を演奏するために必要な技術と知識をていねいにわかりやすく解説。

ウクレレの教科書 ver.2

ウクレレ演奏の初歩の初歩から、楽曲を華やかにする応用テクニック、憧れのソロウクレレまで、定評のあるカリキュラムはそのままに、模範演奏をスマホやPCで視聴できるように動画を再構築し、より学びやすくなりました。

＜本書の特徴＞★本文はオールカラーで写真や図が見やすくなっています。★テーマごとに豊富なエクササイズを収載、つまずくことなく一歩ずつ上達できます。★進度ごとにそれまでに学んだ技術や知識を使って演奏する「練習曲」を設けて、達成度を確認することができます。★エクササイズや練習曲は動画対応で独学でも安心して学べるようになっています。【CONTENTS】Introduction 音を出す前に知っておきたいウクレレの知識Chapter1 ウクレレの音を出してみようChapter2 ノリのよいリズムで弾こうChapter3 これだけは覚えたい基本コードChapter4 いろいろなリズムを弾きこなそうChapter5 ハイコードでハギレよく弾こうChapter6 ハワイアンを弾こうChapter7 覚えておきたい個性派コードたちChapter8 バラードに不可欠なアルペジオの練習Chapter9 メロディーを弾いてみようChapter10 ソロウクレレにチャレンジ！Appendix 弦交換／日常的な手入れの仕方／コード早見表※本書は2018年発刊の「ウクレレの教科書 【DVD&CD付】」(GTL01095398)を再編集したものです。【商品詳細】定価：1,980円(10％税込)仕様：菊倍判縦/112ページ発売日：2025年11月26日ISBN：978-4-636-12325-8商品コード：GTL01102700https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102700

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310013

ドラムの教科書 ver.2

ドラムの教科書では、スティックの持ち方やドラムのセットアップの方法などの基礎知識から、スティックでの叩き方やペダルを使ったバスドラムの鳴らし方など基本的な叩き方、さまざまなリズムでのパターン練習、アクセントやゴーストノートなどを使った音楽的表現、さらにはツインペダルやブラシなどを使ったプレイ方法、実戦にも役立つルーディメンツまで丁寧に解説しています。順番どおりに読み進めていけば途中で挫折することなく、ドラムをプレイするために必要な技術と知識が確実に身につきます！

＜本書の特徴＞★本文はオールカラーで写真や図が見やすくなっています。★テーマごとに豊富なエクササイズを収載、つまずくことなく一歩ずつ上達できます。★進度ごとにそれまでに学んだ技術や知識を使って演奏する「練習曲」を設けて、達成度を確認することができます。★エクササイズや練習曲は動画対応で独学でも安心して学べるようになっています。★巻末にはドラムのセッティングやチューニング、音楽用語辞典などを収載。【CONTENTS】Introduction 音を出す前に知っておきたいドラムの知識Chapter 1 ドラムの音を出してみようChapter 2 基本のパターンはここからChapter 3 リズムのバリエーションを叩きこなそうChapter 4 フィルインを覚えて実践力アップChapter 5 ニュアンスを付けてより音楽的にChapter 6 3連・シャッフル・ハネ・6連！Chapter 7 めざせ脱ビギナー！ ダブルやゴーストを使いこなすChapter 8 テクニックを駆使 グルーヴマスターになる！Chapter 9 やっぱり基礎練！ デイリートレーニングChapter 10 実践的な練習曲Appendix 巻末付録：演奏に役立つ応用知識※本書は2018年発刊の「ドラムの教科書 【DVD&CD付】」(GTL01095389)を再編集したものです。【商品詳細】定価：2,420円(10％税込)仕様：菊倍判縦/104ページ発売日：2025年11月26日ISBN：978-4-636-12326-5商品コード：GTL01102701https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102701

【教科書シリーズ 好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310020https://www.ymm.co.jp/feature/textbook.php

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【書籍に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP