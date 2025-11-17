一般社団法人日本フレスコボール協会が、2025年12月6日と7日にブラジルのリオデジャネイロで開催される『フレスコボールブラジル選手権2025』に日本代表選手団を派遣し、新たに日伯ペアによる「交流枠」が設けられたことを発表しました。









今回の派遣は、2025年度の国内ツアーを経て選出された日本代表ペア6組が対象です。特に、50歳以上の選手で構成されるマスター日本代表2組にとっては、初の海外派遣となります。フレスコボールは、対戦相手と競うのではなく、ペアで協力してラリーを続けることを特徴とする採点競技で、「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。





また、2025年10月に開催された国際大会を契機に、同協会とリオフレスコボール連盟（FEFERJ）は、世界初の国際組織『UAFI』設立に向けて基本合意したと説明しています。この連携強化の一環として、本大会より日伯ペアによる「交流枠」が新たに設けられました。この枠には全12組が出場し、日本とブラジルの選手間交流を促進する狙いがあるとされています。



本大会は、フレスコボールがブラジルで誕生してから80周年、さらに日伯国交130周年という節目の年に開催されることから、日本選手団の活躍に期待が寄せられます。





『フレスコボールブラジル選手権2025』日本代表派遣の概要

・イベント名: フレスコボールブラジル選手権2025〈CIRCUITO CARIOCA DE FRESCOBOL 4°STAPA - COPACABANA〉

・開催期間: 2025年12月6日～7日

・開催場所: ブラジル・リオデジャネイロ コパカバーナビーチ

・派遣選手（日本代表ペア）:

・男子: 岸田直也＆宮脇勇輔ペア

・女子: 落合真彩＆大和地未沙子ペア

・ミックス: 岸田直也＆落合真彩ペア

・ミックス: 大和地亮太＆大和地未沙子ペア

・女子マスター: 鈴木夏子＆仙道冬子ペア

・ミックスマスター: 後藤亨＆後藤章子ペア

・主な特徴:

・2025年度日本代表6組を派遣。

・マスター日本代表2組は初の海外派遣。

・リオフレスコボール連盟（FEFERJ）との連携強化の一環として、日伯ペアによる「交流枠」を新設。



