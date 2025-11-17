日本フレスコボール協会（JFBA）、12月6-7日＠ブラジル・リオデジャネイロ『フレスコボールブラジル選手権2025』に日本代表選手団を派遣。FEFERJとの日伯連携プログラムとして「交流枠」も新設。
一般社団法人日本フレスコボール協会が、2025年12月6日と7日にブラジルのリオデジャネイロで開催される『フレスコボールブラジル選手権2025』に日本代表選手団を派遣し、新たに日伯ペアによる「交流枠」が設けられたことを発表しました。
今回の派遣は、2025年度の国内ツアーを経て選出された日本代表ペア6組が対象です。特に、50歳以上の選手で構成されるマスター日本代表2組にとっては、初の海外派遣となります。フレスコボールは、対戦相手と競うのではなく、ペアで協力してラリーを続けることを特徴とする採点競技で、「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。
本大会は、フレスコボールがブラジルで誕生してから80周年、さらに日伯国交130周年という節目の年に開催されることから、日本選手団の活躍に期待が寄せられます。
『フレスコボールブラジル選手権2025』日本代表派遣の概要
・イベント名: フレスコボールブラジル選手権2025〈CIRCUITO CARIOCA DE FRESCOBOL 4°STAPA - COPACABANA〉
・開催期間: 2025年12月6日～7日
・開催場所: ブラジル・リオデジャネイロ コパカバーナビーチ
・派遣選手（日本代表ペア）:
・男子: 岸田直也＆宮脇勇輔ペア
・女子: 落合真彩＆大和地未沙子ペア
・ミックス: 岸田直也＆落合真彩ペア
・ミックス: 大和地亮太＆大和地未沙子ペア
・女子マスター: 鈴木夏子＆仙道冬子ペア
・ミックスマスター: 後藤亨＆後藤章子ペア
・主な特徴:
・2025年度日本代表6組を派遣。
・マスター日本代表2組は初の海外派遣。
・リオフレスコボール連盟（FEFERJ）との連携強化の一環として、日伯ペアによる「交流枠」を新設。
