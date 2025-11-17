世界最先端AI「Parrotbox.ai」を日本初提供。株式会社ハッピフィーリングが企業研修を劇的変革する次世代AIラーニングを正式リリース

株式会社ハッピフィーリング

株式会社ハッピフィーリング（本社：埼玉県、代表：望月綾子）は、企業研修を劇的に進化させる次世代AIラーニングソリューションを本日より正式提供いたします。本ソリューションは、世界150以上の政府機関・国際機関・グローバル企業で採用されてきた教育AI「Parrotbox.ai」を日本企業向けにローカライズしたものであり、従来の研修では不可能だった“リアルタイム対話型の高度な実践学習”をあらゆる業界に提供します。

Parrotbox.aiは、教育AI分野の世界的リーダーであるSonata Intelligenceが開発した先端技術を搭載。国際赤十字、世界銀行IFCなど、世界を代表する組織が採用してきた実績を持つ“プロフェッショナル向けAI教育基盤”です。



株式会社ハッピフィーリングは、この最先端技術に対して日本企業の研修文化・品質基準・業務プロセスを深く理解したビジネスコンサルティング、ITコンサルティングとインストラクショナルデザインを融合し、日本企業が即導入し即成果を体感できる環境を整えました。

■ 研修の常識を覆す、圧倒的なAI体験

＜1＞ AIが“その場で学習者を評価し、即時コーチング”

現実さながらのリアルタイム対話型学習

営業ロールプレイ、クレーム対応、1on1マネジメント、コンプライアンス判断など、現場で起きる会話シーンをAIとリアルタイムで対話しながら実践できます。

AIは学習者の発話・語彙・構造化能力・説明精度を数秒以内に分析し、その場で最適なフィードバックを提供します。

従来の動画学習や集合研修では得られなかった“本物の対話トレーニング”が、ついにオンラインで可能になりました。

＜2＞ 企業独自のノウハウを学習した「専用AIトレーナー」を構築

企業固有のナレッジ（マニュアル、顧客対応方針、営業手法、行動指針など）をAIに学習させることで、完全にカスタムされた「自社専用AIトレーナー」を生成できます。

・研修品質の全社統一

・研修コスト・時間の劇的削減

・新人の立ち上がりを“半分以下”に短縮

・学習スピードの向上

・定着率改善による離職防止

日本企業特有の「品質の高さ」「プロセスの複雑さ」に完全対応できる研修体制を実現します。

■ 世界150組織が実証した驚異の効果

Parrotbox.aiは、世界各国の大手企業や政府機関で長年にわたり採用され、以下の成果が実証されています。

・研修時間：58％削減

・知識定着率：27％向上

・実践スキル習得速度：40～60％高速化

・新入社員営業立ち上げ：50％短縮

・CS対応品質：標準化と顧客満足度の向上

これらの効果は、単なるIT導入ではなく“AIと学習科学の融合”によるものです。

■ 包括的なAIラーニング機能

【リアルタイムAI対話】

学習者の応答に合わせて生成AIが動的に会話を変化。

【自動ロールプレイ生成】

営業・CS・管理職などのシナリオを自動生成＆カスタム。

【音声対応学習（TTS/STT）】

自然な音声で会話しながら実戦力を鍛える“会話型”トレーニング。

【AI行動分析】

発話内容・説明力・構造化・語彙力までAIが精密に分析。

【学習分析／LMS連携】

SCORM/xAPIに準拠し、既存のLMSや人事システムと連携可能。

■ 日本企業を強くする“究極の研修インフラ”へ

リスキリング・DX・生産性向上・CS改善・営業力強化。

どのテーマにおいても、企業が求めるのは「研修が確実に成果につながること」です。

株式会社ハッピフィーリング × Parrotbox.ai は、

単なる研修システムではなく

“人材力で企業の競争力を強化するAI基盤”

として日本企業の未来を支えます。

■ 本リリース内容について、貴社固有の課題に合わせたご提案を提供致します。

AIがどのように成果を生み出すのか、ぜひご体験ください。



株式会社ハッピフィーリング(https://www.happifeeling.co.jp/)

お問い合わせ :https://www.happifeeling.co.jp/CONTACT.html

株式会社ハッピフィーリング

世界の「ハッピー（ご機嫌）」を、事業で増やす。



――株式会社ハッピフィーリングは、顧客の“うれしい”を科学し、戦略・体験・データで利益に変える価値設計カンパニーです。私たちが変えるのは気分ではなく、選ばれる“行動”。短期の成果と長期のファン化、その両輪を最短距離で実現します。



【選ばれる理由】

1｜一気通貫の推進力

戦略立案→顧客インサイト→体験設計→開発/運用→グロースまで、専任チームが伴走。分断のない実行で、意思決定のスピードと成功確率を同時に引き上げます。

2｜成果直結の設計思想

KGI/KPI起点で、CVR改善・LTV最大化・CAC最適化を逆算設計。数字に強いクリエイティブで、「いい感じ」を「勝てる仕組み」に変えます。

3｜人に刺さるCX

感情曲線を活用した顧客体験設計で、“記憶に残る瞬間”を意図的に創出。満足では終わらせず、推奨と継続利用を生む関係へ。



【提供領域】

ブランド/事業戦略、プロダクト開発（Web/アプリ/AI活用）、UI/UXデザイン、デジタルマーケ&CRM、コンテンツ/コミュニティ設計、インナーブランディング/採用広報。0→1の立ち上げから1→100の成長加速まで、フェーズに応じて最適解を提示します。



【進め方】

Discover（仮説構築）→ Design（体験設計）→ Deliver（実装）→ Delight（継続的グロース）。この反復ループで、仮説検証を高速回転。“やらないこと”を定義し、資源を勝ち筋に集中投下します。



【約束】

・誠実…短期の打ち上げ花火より、持続的な価値を。

・透明…指標、仮説、意思決定をすべて可視化。

・伴走…成果が定着するまで、手を離しません。



「嬉しいは、売上になる。仕組みにすれば、続いていく。」

次の成長曲線を、いま描き始めましょう。株式会社ハッピフィーリングは、事業と人の心を同時に動かすパートナーです。



https://www.happifeeling.co.jp/