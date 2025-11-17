auじぶん銀行特典を強化した「auバリューリンク マネ活2」を提供開始～対象の金融サービスご利用で毎月合計最大4,500円相当を還元～
KDDI、沖縄セルラーは2025年12月1日から、データ容量が使い放題（注1）となるauのスマートフォン向け料金プラン「auバリューリンク マネ活2」「使い放題MAX+ マネ活2」（以下 本プラン）を提供開始します。
本プランはauじぶん銀行特典を強化しており、au PAY ゴールドカード会員のお客さまを対象に、auじぶん銀行の円普通預金残高に応じて毎月最大500円（税抜相当額）（注2）[550円]をキャッシュバックします。さらに、通信料のお支払いにau PAY カード/auじぶん銀行をご利用の場合、毎月最大1,500円（税抜相当額）[1,650円]をキャッシュバックします。また、ポイント還元率の上乗せも実施し、au PAY カード/au PAYを利用してお買い物した場合、毎月最大2,500ポイントを還元します。
これらを合計して、本プランにご加入の上、対象の金融サービスをセットでご利用いただいたお客さまには、毎月合計最大4,500円（税抜相当額）[4,700円]相当を還元します。なお、スマートフォン向け料金プランの特典としてキャッシュバックすることは、通信業界として初めて（注3）です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334483&id=bodyimage1】
KDDIとauフィナンシャルグループは2023年9月から、金融業界の動向を踏まえ、お客さまの「マネ活」（将来に向けた貯蓄や投資によるお金・ポイントなどの資産形成）をサポートするため、通信とのセット利用により金融サービス利用時の特典を上乗せする料金プラン「auマネ活プラン」を提供開始しました。
その後も金融環境の変化は激しく、マイナス金利の解除・政策金利の引き上げが実施される中、お金の使い道にも変化が見られています。貯蓄に回すお金が増え、お買い物の際の支払い手段としてはキャッシュレス決済の利用が増加しています。このような状況を受け、本プランでは、KDDIグループの強みを生かし、銀行連携を強化しました。
なお、本プランの提供開始に伴い、2025年11月30日をもって「auマネ活バリューリンクプラン」「auマネ活プラン＋」の新規受付を終了します。現在、「auマネ活バリューリンクプラン」「auマネ活プラン＋」「auマネ活プラン」に加入中のお客さまが本プランを利用するには、料金プランの変更手続きが必要となります。
■本プランについて
データ通信が使い放題であることに加え、auじぶん銀行などの金融サービスとのセット利用で、以下の特典が受けられます。
1．プラン特典
（1） 銀行あずけて特典：auじぶん銀行に預金で毎月最大500円キャッシュバック
au PAY ゴールドカード会員のお客さまを対象に、auじぶん銀行の月末時点の円普通預金残高の金額に応じてauじぶん銀行の円普通預金口座へ毎月キャッシュバックします。（注4）（注5）
円普通預金残高（月末）：100,000円～
特典：100円/月（税抜相当額）[110円]
円普通預金残高（月末）：300,000円～
特典：300円/月（税抜相当額）[330円]
円普通預金残高（月末）：500,000円～
特典：500円/月（税抜相当額）[550円]
※特典は条件を満たした月の翌月下旬以降に還元します。
（2） 通信料お支払い特典：通信料のお支払いにau PAY カード/auじぶん銀行をご利用で毎月最大1,500円キャッシュバック
毎月月末時点で設定されている、通信料お支払い方法に応じて、auじぶん銀行の円普通預金口座へ毎月キャッシュバックします。
通信料お支払い方法：au PAY カード（注6）を設定し、au PAY カードの引き落とし口座にauじぶん銀行（注4）を設定
本プランはauじぶん銀行特典を強化しており、au PAY ゴールドカード会員のお客さまを対象に、auじぶん銀行の円普通預金残高に応じて毎月最大500円（税抜相当額）（注2）[550円]をキャッシュバックします。さらに、通信料のお支払いにau PAY カード/auじぶん銀行をご利用の場合、毎月最大1,500円（税抜相当額）[1,650円]をキャッシュバックします。また、ポイント還元率の上乗せも実施し、au PAY カード/au PAYを利用してお買い物した場合、毎月最大2,500ポイントを還元します。
これらを合計して、本プランにご加入の上、対象の金融サービスをセットでご利用いただいたお客さまには、毎月合計最大4,500円（税抜相当額）[4,700円]相当を還元します。なお、スマートフォン向け料金プランの特典としてキャッシュバックすることは、通信業界として初めて（注3）です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334483&id=bodyimage1】
KDDIとauフィナンシャルグループは2023年9月から、金融業界の動向を踏まえ、お客さまの「マネ活」（将来に向けた貯蓄や投資によるお金・ポイントなどの資産形成）をサポートするため、通信とのセット利用により金融サービス利用時の特典を上乗せする料金プラン「auマネ活プラン」を提供開始しました。
その後も金融環境の変化は激しく、マイナス金利の解除・政策金利の引き上げが実施される中、お金の使い道にも変化が見られています。貯蓄に回すお金が増え、お買い物の際の支払い手段としてはキャッシュレス決済の利用が増加しています。このような状況を受け、本プランでは、KDDIグループの強みを生かし、銀行連携を強化しました。
なお、本プランの提供開始に伴い、2025年11月30日をもって「auマネ活バリューリンクプラン」「auマネ活プラン＋」の新規受付を終了します。現在、「auマネ活バリューリンクプラン」「auマネ活プラン＋」「auマネ活プラン」に加入中のお客さまが本プランを利用するには、料金プランの変更手続きが必要となります。
■本プランについて
データ通信が使い放題であることに加え、auじぶん銀行などの金融サービスとのセット利用で、以下の特典が受けられます。
1．プラン特典
（1） 銀行あずけて特典：auじぶん銀行に預金で毎月最大500円キャッシュバック
au PAY ゴールドカード会員のお客さまを対象に、auじぶん銀行の月末時点の円普通預金残高の金額に応じてauじぶん銀行の円普通預金口座へ毎月キャッシュバックします。（注4）（注5）
円普通預金残高（月末）：100,000円～
特典：100円/月（税抜相当額）[110円]
円普通預金残高（月末）：300,000円～
特典：300円/月（税抜相当額）[330円]
円普通預金残高（月末）：500,000円～
特典：500円/月（税抜相当額）[550円]
※特典は条件を満たした月の翌月下旬以降に還元します。
（2） 通信料お支払い特典：通信料のお支払いにau PAY カード/auじぶん銀行をご利用で毎月最大1,500円キャッシュバック
毎月月末時点で設定されている、通信料お支払い方法に応じて、auじぶん銀行の円普通預金口座へ毎月キャッシュバックします。
通信料お支払い方法：au PAY カード（注6）を設定し、au PAY カードの引き落とし口座にauじぶん銀行（注4）を設定