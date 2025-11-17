学習習慣が無い！勉強が嫌い！でもゲームは大好き！！ そんな子どもたちがあなたの教室に喜んで通います！ 「オンライン英会話×ゲームコース」11月新設開講！ オンライン英会話代理店制度加盟店募集中
英検（R）対策に特化して20年の実績を誇るオンライン英会話ENC/GNA（運営：株式会社スリーピース、代表：岡崎 謙司 、本社：神戸市）はこの度「オンライン英会話×ゲームコース」を2025年11月より新設しました。このコースはプログラミング、パソコンスクール、学習塾、英会話教室、学童保育、フリースクールなどの加盟店さま向けに、学習習慣が無い子どもたちが教室と自宅で人気のゲームを通じて、英会話を学ぶことができるサービス。
加盟店教室の集客と自宅受講も可能で収益向上に繋がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334502&id=bodyimage1】
フィリピン人講師によるオンライン英会話 「ENC/GNA」 は、
英検対策を得意とするオンライン英会話サービス です。
当社は、フィリピン人講師によるオンライン英会話事業を開始して以来、
2025年11月に20周年を迎えます。
これまでに、小学2年で英検2級／中学2年で英検1級合格／東大理科三類への現役合格 といった受講生もおり、
多くの子どもたちの成長を支えながら歩んでまいりました。
■ 新サービス誕生の背景
近年、「勉強が好きではない」「英語に苦手意識がある」
といった声がある一方で、
「ゲームであれば夢中になれる」という子どもたちも少なくありません。
厚生労働省の調査では、87.7％の子どもが何らかの習い事に通っているとされていますが、
民間調査では 約5人に1人（約20％）が習い事をしていないという結果もあります。
そうした子どもたちに、
“学びの楽しさに出会う最初のきっかけ” をつくりたいという思いから誕生したのが
「オンライン英会話 × ゲームコース」 です。
■ サービスの特徴
本コースは、
小学生には「マインクラフト」
中学生以上には「フォートナイト」
といった人気ゲームを活用し、
外国人講師との交流を通じて、
英語の基礎フレーズを自然に身につけられる設計になっています。
従来の「勉強としての英語」ではなく、
“遊びを通じて学びへつなげる” アプローチを採用し、
「やってみたい」「今日も参加したい」という気持ちを育むことを大切にしています。
■ 保護者への安心ポイント
「ゲームばかりで勉強しない」というお悩みに対して、
それを前向きな学習機会へ変えることを目指しています。
楽しみながら続けられる仕組みによって、
子ども自身が自然と英語へ興味を広げ、継続する力を育むことを期待しています。
■ 代理店制度のご案内
オンライン英会話ENC/GNAの代理店制度には、他社にはない3つの強みがあります。
（1） 自社ブランドとしてオンライン英会話を提供できる
ENC/GNAのレッスン品質を保ちながら、
貴社オリジナルのサービス名・ブランドとして提供可能。
英語教室、学童、学習塾、スクール事業の差別化に最適です。
（2） 教室授業として「オンライン英会話 × ゲーム」が提供できる
子どもたちに大人気の
「オンライン英会話 × ゲーム」レッスン が教室授業として導入できます。
個別レッスン：1回25分 770円（税込）～
グループレッスン（最大4名）：990円（税込）～
「マインクラフト」「フォートナイト」を活用した、
英語が苦手な子でも楽しめる参加設計で、
新規集客や退会率低下にも有効です。
（3） 自宅受講型のオンラインサービスも導入可能
加盟店教室の集客と自宅受講も可能で収益向上に繋がります。
