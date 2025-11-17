愛知県の照明設計メーカー ミライトアカリエが人感センサー付き投射機の窃盗抑止モデルを販売開始し地元愛知県の自動車窃盗件数ワーストの汚名返上に協力します
一点物の照明デザイン・設計・開発や企業の新商品開発を手掛ける照明デザイン・設計メーカー”ミライトアカリエ”
（運営会社：愛知県清須市本社 （株）エコールディー代表取締役：溝口太郎）は、
愛知県での自動車窃盗数が2025年もワーストで推移している報道発表を受け本社を置く愛知県の汚名返上の為にと考え、
人感センサー付き投射機の窃盗抑止モデルの販売を開始します。
現在、販売中の投影機は飲食店の店舗前の路上面にメニューなどを投射する人気商品として販売しています。
それに、人感センサーを加えて工場の安全管理品として改良。
後に投影機の画像をさらに変更し、使う場所や、目的を変え、盗難抑止効果の高いフレーズ・ロゴを投射することが可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334492&id=bodyimage1】
車両盗難に関しては複数の抑止対策が必要とされており、愛知県警生活安全総務課からも
「防犯対策１つより２つ、２つより３つ、複数の防犯対策をお願いしたいと考えております。」とコメントされている。
従来のセンサーライトは明るく照らすのみだった効果に 「通報開始」「警察到着まで3分」「不審人物スキャン中」 と言った具体的な文字を投射することで、犯行を焦らせ盗難作業を遅らせる効果が期待できる。
現在、取付希望者に有効的だと考えるフレーズのヒアリングを開始しておりより効果のある盗難抑止対策グッズとして
犯罪が増える年末に向けて出荷台数を増やします。
購入者の防犯設備にあった実際のフレーズをオリジナルで入れることも可能（データーをデザイン製作の場合、別途料金
【ミライトアカリエ とは】
ミライトアカリエは一点物の照明デザイン・設計・開発や企業の新商品開発を手掛ける照明デザイン・設計メーカー
多彩な電気技術と熟練した技術をベースに”長く愛用される照明”をプロデュース
【オンラインショップ：おしゃれな照明専門店『でんらいショップ』】
まだまだ知られていない驚きと感動を日本の技術を用いてより安心して利用してもらいたい
そんな思いから鉄砲伝来からイメージし”でんらいショップ”をスタート
その後2019年コロナパンデミックからお家時間が見直される様になり照明の自社デザイン・設計 ミライトアカリエを開始
【運営会社：株式会社エコールディー】
東海エリアにて高圧電気も扱う工事会社として創業
高度な電気技術を活かし、2014年から安心できる照明器具を合言葉に
世界中のおしゃれであっと驚く照明器具と、国産部材を使った電子基盤の搭載・防水対策を
職人の手で一から組み立て・検品を行い見た目のいいな だけではなく耐久性と安心できる照明器具を大手ネットショップにて一般消費者向けにおしゃれな照明専門店『でんらいショップ』を開始
■照明デザイン・設計
ミライトアカリエ
■オンラインショップ
おしゃれな照明専門店『でんらいショップ』
運営会社：株式会社エコールディー
店舗所在地 ：485-0063 愛知県小牧市藤島町鏡池79【予約制】
営業時間：平日10:00－18:00 （夏期休業・年末年始を除く）
※お問い合わせはメールにてお願い致します
【お問い合わせ先】info@denrai-shop.com
配信元企業：株式会社エコールディー
（運営会社：愛知県清須市本社 （株）エコールディー代表取締役：溝口太郎）は、
愛知県での自動車窃盗数が2025年もワーストで推移している報道発表を受け本社を置く愛知県の汚名返上の為にと考え、
人感センサー付き投射機の窃盗抑止モデルの販売を開始します。
現在、販売中の投影機は飲食店の店舗前の路上面にメニューなどを投射する人気商品として販売しています。
それに、人感センサーを加えて工場の安全管理品として改良。
後に投影機の画像をさらに変更し、使う場所や、目的を変え、盗難抑止効果の高いフレーズ・ロゴを投射することが可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334492&id=bodyimage1】
車両盗難に関しては複数の抑止対策が必要とされており、愛知県警生活安全総務課からも
「防犯対策１つより２つ、２つより３つ、複数の防犯対策をお願いしたいと考えております。」とコメントされている。
従来のセンサーライトは明るく照らすのみだった効果に 「通報開始」「警察到着まで3分」「不審人物スキャン中」 と言った具体的な文字を投射することで、犯行を焦らせ盗難作業を遅らせる効果が期待できる。
現在、取付希望者に有効的だと考えるフレーズのヒアリングを開始しておりより効果のある盗難抑止対策グッズとして
犯罪が増える年末に向けて出荷台数を増やします。
購入者の防犯設備にあった実際のフレーズをオリジナルで入れることも可能（データーをデザイン製作の場合、別途料金
【ミライトアカリエ とは】
ミライトアカリエは一点物の照明デザイン・設計・開発や企業の新商品開発を手掛ける照明デザイン・設計メーカー
多彩な電気技術と熟練した技術をベースに”長く愛用される照明”をプロデュース
【オンラインショップ：おしゃれな照明専門店『でんらいショップ』】
まだまだ知られていない驚きと感動を日本の技術を用いてより安心して利用してもらいたい
そんな思いから鉄砲伝来からイメージし”でんらいショップ”をスタート
その後2019年コロナパンデミックからお家時間が見直される様になり照明の自社デザイン・設計 ミライトアカリエを開始
【運営会社：株式会社エコールディー】
東海エリアにて高圧電気も扱う工事会社として創業
高度な電気技術を活かし、2014年から安心できる照明器具を合言葉に
世界中のおしゃれであっと驚く照明器具と、国産部材を使った電子基盤の搭載・防水対策を
職人の手で一から組み立て・検品を行い見た目のいいな だけではなく耐久性と安心できる照明器具を大手ネットショップにて一般消費者向けにおしゃれな照明専門店『でんらいショップ』を開始
■照明デザイン・設計
ミライトアカリエ
■オンラインショップ
おしゃれな照明専門店『でんらいショップ』
運営会社：株式会社エコールディー
店舗所在地 ：485-0063 愛知県小牧市藤島町鏡池79【予約制】
営業時間：平日10:00－18:00 （夏期休業・年末年始を除く）
※お問い合わせはメールにてお願い致します
【お問い合わせ先】info@denrai-shop.com
配信元企業：株式会社エコールディー
プレスリリース詳細へ