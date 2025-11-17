ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA」、国内3店舗目！土岐プレミアムアウトレット店が11月21日オープン

株式会社水甚25FW SEASON LOOK

株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)が運営する、米国ストリート＆アウトドアブランド「FIRST DOWN USA（ファーストダウン）」が、2025年11月21日（金）、日本国内3店舗目となる直営店舗「FIRST DOWN 土岐プレミアムアウトレット店」をオープンします。アメリカ80年代のストリート＆アウトドアカルチャーを背景に進化を遂げたFIRST DOWNが岐阜に出店。

25FW SEASON LOOK

直営店ならではの豊富な品揃え

FIRST DOWN USA 土岐プレミアムアウトレット店では、ストリート&アウトドアファッションのアイコニックなアイテムと機能性を兼ね備えたコレクションを多数展開します。Eddie Bauer 土岐プレミアムアウトレット店と併設されており、ストリートとアウトドアが融合した空間をご提供します。

オープニングを記念して、お得な商品を多数取り揃えております。

オープン日時: 2025年11月21日(金) 10:00～

店舗名 : FIRST DOWN USA土岐プレミアムアウトレット店

住所 :〒509-5127 岐阜県土岐市土岐ヶ丘1丁目2 235区画

電話番号 : ※オープンより対応

土岐プレミアムアウトレット 公式サイトへ :https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/

FIRST DOWN USAについて

25FW SEASON LOOK

“Dream It. Be It.”

地下鉄の車内をタグやグラフィティが埋め尽くし、アメリカ有数の犯罪多発都市として不穏なムードと緊張感が立ち込めていた80年代のニューヨーク。

FIRST DOWNはかつてのこの地で誕生し成長を遂げ、今なお進化し続けるリアルなストリート＆アウトドアブランド。機能的かつ都会的なアイテムは、挑戦し実現するパワーを与えてくれます。

公式ブランドサイトへ :https://firstdown-official.com/