ファンケルグループが「PRIDE指標2025」で最高位のゴールド賞を4年連続して受賞

株式会社ファンケル

ファンケルグループは、職場におけるLGBTQ＋などの性的マイノリティ（以下、LGBTQ＋と表記）への取り組みに関する評価を指標に定めた「PRIDE指標2025」において、最高位のゴールド賞を4年連続で受賞しましたことをお知らせします。当受賞は11月14日（金）に開催された「work with Pride 2025」のカンファレンス内で発表されました。

PRIDE指標とは、「企業等の枠組みを超えてLGBTQ＋が働きやすい職場づくりを日本で実現する」ことを目的とした任意団体「work with Pride」による評価指標です。日本初の職場におけるLGBTQ＋に関する取り組みを評価する指標で、2016年からは表彰制度がスタートしています。

PRIDE指標は、5つの指標でLGBTQ＋への施策を評価するもので、総合的にゴールド、シルバー、ブロンズの3段階で表彰されます。当グループは、すべての指標で高く評価され、4年連続で最高位のゴールド賞を受賞しました。

＊「PRIDE指標」の詳細 https://workwithpride.jp/pride-i/

【各指標における当社グループの評価概要】

◆「Policy」（行動宣言）

・企業サイトにおいて「ダイバーシティ＆インクルージョン」におけるファンケルグループの姿勢を明言。

https://www.fancl.jp/sustainable/human_resources/diversity/index.html

・お取引先様向けのガイドラインに、人権の尊重とあらゆる差別の禁止を明記し、遵守を依頼。

https://www.fancl.jp/sustainable/procurement/guideline/index.html

・LGBTQ＋に対する経営層個人のメッセージを、社外に向けて公開。

https://www.fancl.co.jp/clip/sdgs/2506-02/index.html

◆「Representation」（当事者コミュニティ）

・2022年4月に設立した「LGBTQ＋アライ」には、当事者を理解・支援する従業員(アライメンバー)376人が賛同し、啓発やイベント出展などの活動を推進。

・イントラネットにLGBTQ＋専用相談窓口を設置。窓口は人事部門のアライメンバーが担当し、秘密厳守で運営。

・誹謗中傷やアウティング行為をしないようルールを制定した上で、イントラネット内に自由に発信や意見交換ができる「アライ掲示板」を設置。

◆「Inspiration」（啓発活動）

・新卒や中途の入社社員向けに、ダイバーシティ＆インクルージョンやLGBTQ+理解促進の研修を実施。

・6月をPRIDE月間と定め、社外へのイベント出展や社内でのLGBTQ+理解促進のための映画上映イベントを実施。

◆「Development」（人事制度、プログラム）

・2022年4月に「パートナーシップ規程」を新設。事実婚や同性婚においても、法律婚と同様に育児休業、慶弔見舞金の支給など各種福利厚生制度を適用することで、従業員がより働きやすい環境を実現。

・自認する性に基づく通称名使用の希望があった場合、社内呼称や人事発令において通称名使用が可能。

◆「Engagement／Empowerment」（社会貢献／渉外活動）

・Tokyo Pride2025にキリングループ3社（株式会社ファンケル、キリンホールディングス株式会社、協和キリン株式会社）合同でブース出展し、社長や経営層、アライメンバーがプライドパレードにも参加。

・小・中学生、高校生を対象とした「ファンケル 神奈川SDGs講座」において、「ダイバーシティ＆インクルージョン」をテーマとし、LGBTQ＋の理解促進の機会を醸成。