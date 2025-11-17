【旭川市×いろえんぴつ株式会社】地方ビジネス展開の可能性を探る交流会「ASAHIKAWA CONNECTION NIGHT」東京・大阪で開催

いろえんぴつ株式会社

いろえんぴつ株式会社（本社：北海道旭川市、代表取締役：大田原 裕希、以下 いろえんぴつ）は、旭川市企業誘致推進協議会（北海道旭川市）を主催とし、地方での事業展開やサテライトオフィス設立を検討する経営者・会社役員・広報担当者など「あさひかわでご縁をつなぐ」ビジネス層を対象とした交流会「ASAHIKAWA CONNECTION NIGHT」に協力企業として参画し、東京・大阪の2都市で交流会を開催することをお知らせします。

本イベントは、北海道で札幌に次ぐ第2の都市である旭川市を、新たなビジネスの拠点として検討いただくための特別な交流会です。いろえんぴつ株式会社は、旭川市との初協力のもと、当イベントを通じて参加者の皆様へ「新たなビジネスのご縁」と「地方ビジネスの発見」という新たな体験をお届けします。

【イベント概要】「ASAHIKAWA CONNECTION NIGHT」

「ASAHIKAWA CONNECTION NIGHT」は、物価の安さと札幌まで1時間20分、東京まで2時間というアクセスの良さを兼ね備える旭川市 が持つ、ビジネス上の具体的な魅力とメリットを知っていただく機会です。参加者は、企業のトップ層や広報担当者に限定し、質の高いビジネスマッチング と、北海道の「味」を楽しみながら和やかに交流を深めることを目的としています。

■開催日程・会場 ★️参加費：無料

■開催日程・会場 ★️参加費：無料





■参加対象

経営者 、会社役員 、企業の広報担当者など

本イベントで得られる４つの価値

- 旭川ビジネスの「今」を知る 旭川市の現状 や、進出を強力に後押しする具体的な企業誘致制度を、旭川市から直接ご紹介します。地方での事業展開の具体的なヒントを得られます。- 独自の視点から見る旭川地元企業からのリアルなプレゼンテーション 地元企業の生の声を通じて、「旭川ってこんなに面白い場所だったのか！」という新たな発見があるはずです。もしかしたら、旭川ゆかりの景品が当たるクイズ企画もございます。- 質の高い経営者との交流 参加者は、経営者や会社役員など、熱い志を持ったビジネス層に限定。新たなビジネスのご縁をつなぐ絶好の機会です。- 北海道の「味」を楽しむ交流タイム プレゼンテーション後は、乾杯＆飲食・交流タイム！旭川ゆかりのお菓子などもご用意し、和やかな雰囲気の中でじっくりと交流を深めていただけます。

【タイムテーブル】

お申込み方法

ご希望の会場のURLより、Peatixにてお申し込みください！

東京会場URL: https://asahikawa-coloroncanvas.peatix.com/

大阪会場URL: https://asahikawa-coloroncanvas-osaka.peatix.com/

主催・協力

主催: 旭川市企業誘致推進協議会（北海道旭川市）

協力: いろえんぴつ株式会社

いろえんぴつ株式会社について

いろえんぴつ株式会社は、企業や自治体の「自分では『当たり前』だと思っていること」に光を当て、取材を通じて隠れた魅力を発見し発信する取材メディア「カラキャン（Color on Canvas）」を運営しています。発信した「魅力」が、読者の旅行や移住、就職・転職といった新たな体験に繋がることをミッションとしています。

（カラキャン：https://coloroncanvas.jp/ ）