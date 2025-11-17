オンラインRPG『Master of Epic』 待望の新マップ追加！ 「青の廟堂」上層フロアが正式実装
株式会社MOE（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉和朗、以下「MOE」）は、オンラインRPG『Master of Epic～The ResonanceAge Universe～』（以下『Master of Epic』）において、2025年11月11日（火）に新マップ「青の廟堂」の上層フロアを正式実装しました。
◆新マップ「青の廟堂」上層フロア正式実装！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334475&id=bodyimage1】
多くのユーザーが待ちに待った、新マップ「青の廟堂」へつながる最後の扉が正式に開放されました！
「青の廟堂」とは、様々な制限が課されたエリア内で、与えられたミッションをクリアしながら進んでいくソロ向けのコンテンツです。
上層、中層、深層と3種類のフロアが存在し、このたび、最初の上層フロアが正式に実装となりました！
上層フロアは迷路の様に入り組んだマップとなり、マップ内の仕掛けを解くことで新しい通路が出現するなど、仕掛けがたっぷりなフロアとなっております。
今回の新マップでは既存のマップとは違う新システムとして、「青の廟堂」で入手した素材アイテムを使用して、新たなアイテムを作り出す「クラフト」が登場します！アイテムを上手に活用して、ダンジョンを攻略しましょう！
更に、中層フロア、深層フロアも随時、実装予定となります。今後の『Master of Epic』にも是非、ご期待ください。
■特設サイトはこちら
https://moepic.com/sp/soblue/
※詳細につきましては公式ホームページのお知らせをご覧ください
■公式サイトはこちら
https://moepic.com/
◆もえガチャに新アイテム『ミニレンジャー』が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334475&id=bodyimage2】
ミニレンジャーを呼び出せる新アイテム「ノアピース [ サモン ミニ レンジャー ]」がもえガチャに初登場しました！
ミニレンジャーは弓を使ってモンスターを攻撃するペットで、召喚ペットではめずらしく敵から距離をとりながら戦う遠距離攻撃タイプとなります。
他にも、命中力が大幅に上昇し、攻撃が速くなるアイテム「アーチャー ロングブーツ」、「アーチャー ブレーサー」といった弓兵をイメージしたアイテムがもえガチャに登場しました。
小さくて頼りになる「ミニレンジャー」と一緒にダイアロス島の冒険をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334475&id=bodyimage3】
「ノアピース [ サモン ミニ レンジャー ]」、「アーチャー ロングブーツ」、「アーチャー ブレーサー」はプレイするたびにアイテムが手に入るミニゲーム「もえガチャ」にて入手できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334475&id=bodyimage4】
※詳細につきましては公式ホームページのお知らせをご覧ください
■「もえガチャ」の詳細はこちら
https://moepic.com/minigame/moegacha.php
（C）MOE K.K.
（C）Konami Digital Entertainment
【『Master of Epic ～The ResonanceAge Universe～』について https://moepic.com/ 】
謎の孤島「ダイアロス」を舞台に、数千人のプレイヤーが様々な時代を駆け抜けながら冒険に挑むファンタジーオンラインRPGです。「完全スキル制」を採用し、伸ばしたい能力（刀剣や魔法などのスキル）を組み合わせて、200種類以上の職業を体験することができます。また、各時代 には“時間制ダンジョン”、“超大型モンスターとの大規模バトル”、“アクション性に富んだ対人戦や生産機能”などが用意されており、バトル志向のプレイヤーから生産志向のプレイヤーまで、自分だけのプレイスタイルでお楽しみいただけます。
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
配信元企業：株式会社MOE
プレスリリース詳細へ