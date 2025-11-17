消費者による食品・食材評価制度『第93回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第93回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が2025年11月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：甘海老しんじょう
会社名：竹徳かまぼこ株式会社
商品概要：4年連続グランプリ受賞！
甘くて風味豊かな新鮮な海老をふんだんに使用し、職人の技術で丁寧に作られています。サクサクとした食感と濃厚な味わいが特長で、一度食べれば忘れられない美味しさです。独自の製法により、冷めても美味しさが変わらず、お弁当やおつまみに最適です。また、ビールや日本酒との相性も抜群ですので、お酒のお供にもぴったりです。新潟県産の「南蛮海老」を使用した人気の商品です。
住 所：新潟県新潟市中央区東堀前通11-1775
問合せ：025-222-0223
https://taketoku.com/
内容量：100g
販売価格：410円（税込）
■評価されたポイント■
・口に入れたとたんに甘海老の風味をしっかりと感じ食感も柔らかくて良い
・不揃いの甘海老を使用していることでSDGsにもマッチしている
・パッケージがシンプルで清潔感がある
・余計なものが入っていないのにとても美味しい
・そのまま食べても、椀種やおでん種などにも使え、冷蔵庫に常備したい
・安心・安全に気を配っているところが良い
・手作業による丁寧な作り方で温かみを感じる
【2品目】 「ジェラート」が石川県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：能登の濃厚ジェラート アソートセット
会社名：Raccolta Gelato
商品概要：濃厚ながら後味はすっきり。糖質・脂質を抑え、飲み物が欲しくならないよう工夫しています。
滑らかな食感にもこだわり、ただ甘いだけでなく、様々な感覚や想像力が広がるようなフレーバーを目指しています。
住 所：石川県羽咋市東川原町柳橋74-1
問合せ：0767-23-4365
https://raccolta-gelato.com/
内容量：90ml/カップ×6個
販売価格：3,080円（税込）
■評価されたポイント■
・驚くほど濃厚で、素材本来の味と香りを楽しむことができる
・能登の味に地産地消の安心感がある
・規格外の素材を積極的に使う等、フードロス対策が素晴らしい
・アソートセットなので、複数のフレーバーが楽しめる
・環境に配慮した手作り感のあるパッケージも魅力的
・自然環境に応じた旬の食材を使う独自性が素晴らしい
・ネーミングがわかりやすく、シズル感やイメージが膨らむ
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：小海老とカシューナッツ
会社名：ユニー株式会社
商品概要：「アーモンド小魚」という小魚とアーモンドをミックスした商品が大ヒットした実績から、その姉妹品として開発いたしました。甘じょっぱくカリっと仕上げた小海老とサクサクにローストしたカシューナッツのかけあわせは、一度食べたら止まらなくなる新感覚のおつまみです。
住 所：愛知県稲沢市天池五反田町1
問合せ：0587-24-8111
https://ppih.co.jp/
内容量：80g
販売価格：431円（税込）
■評価されたポイント■
・甘じょっぱい小海老とカシューナッツの組み合わせが新鮮
