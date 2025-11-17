消費者による食品・食材評価制度『第93回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のおしらせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334297&id=bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第93回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が2025年11月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
商品名：御用邸チーズケーキ
会社名：株式会社庫や
商品概要：4年連続金賞受賞！
1984年創業。観光業が盛んな那須の定番土産を目指し、1994年に御用邸チーズケーキを発売。2012年地元・栃木県を飛び出し、東京や全国各地にてチーズガーデンの店舗を33店舗展開。2018年（株）アドバンテッジパートナーズへ事業継承を行い、“日本銘菓総本舗” （現（株）N Batton Company）に参画、2024年（株）日本銘菓総本舗（現（株）N Batton Company）の全株式が（株）コロワイドへ譲渡され、コロワイドグループの一員となり、栃木県・那須より、チーズガーデンのチーズケーキ等を国内、及び海外へご提案することで、企業・ブランド認知向上を図るとともに、持続的な成長と企業価値の向上に努めています。
住 所：栃木県那須塩原市下田野532-171
問合せ：0287-35-4608
https://kuraya-group.co.jp/
内容量：約400g
販売価格：1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・ナチュラルチーズの濃厚さと甘さ控えめな点、滑らかさとしっとり感のある焼き加減
・常温で２週間保存が可能なチーズケーキで食感も素晴らしい
・保存料不使用で長期保存を可能にした食品製造の工程管理
・「御用邸」のネーミングは高級感や特別感がある
・那須観光のお土産として購入しやすい価格も含めてよく考えられ作られている
・全体の焼き色にムラや生地の組織の偏りがなく均一な仕上がりが素晴らしい
・リニューアルされたパッケージはシンプルで高級感がある
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：チーズバウム
会社名：株式会社庫や
商品概要：国産の卵とクリーミーなカマンベールチーズを使用することで、濃厚なチーズの風味が楽しめる一品です。職人がバウムクーヘン専用の釜で、一層一層丁寧に厚みや焼き色を見ながら焼き上げており、機械だけに頼らずに職人の目と手によって仕上げることで、きれいな焼き色や優しい口どけを実現しています。
住 所：栃木県那須塩原市下田野532-171
問合せ：0287-35-4608
https://kuraya-group.co.jp/
内容量：約208g
販売価格：1,680円（税込）
■評価されたポイント■
・2種類のチーズの香りとコクの調和が取れている
・国産の卵とカマンベールチーズを使用した柔らかな食感
・直感的でわかりやすいネーミングで、味を想像しやすい
・那須発のチーズ菓子専門店という地域性と専門性の両立
・箔押しを施した高級感のあるパッケージは手土産にも最適
・専門店としての強みを利用した広報活動がなされている
・衛生や安全、安心に対する管理体制が整っている
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：谷川の雪サラミ
会社名：有限会社育風堂精肉店
商品概要：ヨーロッパの伝統的な熟成技法を模範し一つひとつ手仕事で仕込み、群馬県産豚肉に地元の日本酒を練り込み、60日熟成させています。温度や湿度、読み取る経験に革新的な発想を加えることで、芳醇な香りと凝縮した旨味が調和。噛むほどに深いコクと雪解け水のように澄んだ余韻を実現しました。伝統と革新が融合した唯一無二の味わいは、職人の技と情熱の結晶です。
