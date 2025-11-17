SBCメディカルグループホールディングス株式会社、2025年第3四半期決算を発表（参考和訳版）

米カリフォルニア州 アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 湘南美容クリニックをはじめ、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）は本日、2025年第3四半期（2025年9月30日を期末とする3ヶ月間）および2025年四半期（2025年9月30日を期末とする9ヶ月間）の決算を発表した。

2025年第3四半期ハイライト

2025年第3四半期（年初来累計）ハイライト

SBCメディカルのCEOである相川佳之は次のように述べている。

「2025年第3四半期において、SBCメディカルの収益は前年同期比18％減少しました。この減少は主に、フランチャイズフィーの改定や特定のグループ企業の連結除外を含む、過去の事業再編施策の影響を反映したものです。一方、医療機器の更新に支えられ、レンタル売上は堅調に推移し、AHHの連結化が業績全体にプラスに寄与しました。

当四半期において収益性が大幅に改善しました。営業利益は前年同期比15%増加、純利益は353%増加し、営業利益率は37%に強化されました。これらの改善は主に、前年度に計上されたIPO関連費用及び株式報酬費用が当期に発生しなかったことに起因しており、当社のコスト構造が持続可能な水準に向けて正常化しつつあることを示しています。今後の見通しとしては、高品質なソリューションの提供に注力し、皮膚科分野におけるマルチブランド戦略を推進するとともに、海外市場における事業基盤の強化を図ることで、2026年を見据えた持続可能な成長を追求してまいります。」

2025年第3四半期決算

売上高は43百万ドルで、前年から18%減少した。これは主に、フランチャイズフィーの改定によるフランチャイズ売上の減少、医療資材仕入の減少に伴う調達売上の減少、人材派遣事業の終了によるマネジメント売上の減少が要因である。

2025年9月30日終了の3ヶ月間における当社株主に帰属する四半期純利益は13百万ドルとなり、2024年同期の3百万ドルから増加した。この増加は主に、前年の上場プロセスに関連する株式報酬費用の消滅による営業費用の大幅な減少、および非控除対象株式報酬の消滅による法人税費用の減少によるものである。

EBITDA¹は17百万ドルで、前年から12%増加した。これは主に、人材派遣事業の終了およびSBC木島平リゾート株式会社・スカイネットアカデミー株式会社の連結除外、フィーストラクチャー改訂による売上の減少を、営業費用の減少が相殺したためである。

カンファレンスコール

当社は2025年11月17日（月）午後5:00（米国東部時間）、または2025年11月18日（火）午前7:00（日本時間）に、財務結果を発表し、ライブで質疑応答を行うカンファレンスコールを開催します。

カンファレンスコールに参加するには、下記のリンクから事前登録をお願いします。登録ページ「SBC 2025年度 決算説明会」に自動的にリダイレクトされます。指示に従って登録情報を入力し、「送信」をクリックしてください。登録後、カンファレンスコールの専用視聴サイトにアクセスできるようになります。カンファレンスコールを視聴するだけでなく、登壇者情報や過去の投資家向け資料にもアクセスできます。

事前登録はオンラインでこちらからアクセスできます: https://edge.media-server.com/mmc/p/e2znwqtx/

カンファレンスコール開始の10分前から、サイト上で全体財務結果のプレゼン資料を閲覧することができます。資料はダウンロードも可能です。

カンファレンスコールの録画は、2026年11月17日まで視聴可能です。

さらに、このカンファレンスコールのライブおよび録画されたウェブキャストは、https://ir.sbc-holdings.com/にてご覧いただけます。

SBCメディカルについて

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域のフランチャイズ経営を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国小型株指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

詳細はhttps://sbc-holdings.com/をご参照下さい。

Non-GAAP財務指標の使用

当社は営業成績の評価および財務・経営上の意思決定のために、EBITDAなどのNon-GAAP指標を使用している。当社は、Non-GAAPベースの財務指標が事業の根本的な傾向を特定するのに役立つと考えています。当社は、Non-GAAPベースの財務指標が当社の経営成績に関する有用な情報を提供し、当社の過去の業績および将来の見通しに関する全体的な理解を高め、当社の経営陣が財務および経営上の意思決定において使用する主要な指標に関する可視性を高めることができると考えています。

Non-GAAP財務指標は米国会計基準では定義されておらず、米国会計基準に準拠して表示されていません。Non-GAAPベースの財務指標には分析ツールとしての限界があり、当社の経営成績、キャッシュフロー、流動性を評価する場合、投資家はこれらを単独で、あるいは純損失、営業活動から得たキャッシュフロー、または米国会計基準に基づいて作成されたその他の連結営業損益計算書およびキャッシュフロー計算書の代用として考慮すべきではありません。

当社は、Non-GAAP財務指標を最も比較可能な米国GAAP業績指標に調整することにより、これらの制限を緩和しており、これらはすべて当社の業績を評価する際に考慮されるべきです。

Non-GAAPベースの財務指標の詳細については、「GAAPベースの業績とNon-GAAPベースの業績の未監査調整表」をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、過去の事実や現在の状況に関する記述ではなく、将来の出来事や業績に関する当社の見解のみを示すものです。将来の出来事や業績の多くは、その性質上、本質的に不確実であり、当社のコントロールの及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、特に当社の財務実績、収益および利益の成長、事業の見通しと機会、資本配備計画および流動性に関する当社の現在の見解を反映したものです。場合によっては、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「予想する」、「企図する」、「推定する」、「考える」、「計画する」、「予測する」、「予測する」、「可能性がある」、「希望する」といった言葉や、これらの否定語または類似語の使用により、将来の見通しに関する記述を特定することができます。当社は、本リリースの日付時点においてのみ最新であり、様々なリスク、不確実性、仮定、または予測や定量化が困難な状況の変化の影響を受ける将来見通しに関する記述を過度に信頼しないよう注意を促します。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述の予想の変更、または当該記述の根拠となる事象、条件、状況の変化を反映するために、将来予想に関する記述の更新または修正を公に発表する義務を負うものではありません。そのような要因には、特に、世界的、地域的、または地方的な経済、事業、競争、市場、規制の状況の変化、および米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（www.sec.gov）からアクセス可能な、当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した書類の「リスク要因」の見出しおよびその他の箇所に記載されているものが含まれます。

本バージョンは米国時間2025年11月14日に公開された「SBC Medical Group Holdings Announces Third Quarter 2025 Financial Results」の参考和訳でございます。齟齬が生じた場合、英語版が日本語版に優先します。

SBCメディカル・グループ・ホールディングス・インコーポレーテッド

連結貸借対照表

SBCメディカル・グループ・ホールディングス・インコーポレーテッド

連結損益計算書

*2024年9月17日を効力発生日とするSPAC統合の影響を遡及して修正

SBCメディカル・グループ・ホールディングス・インコーポレーテッド

連結キャッシュフロー計算書

SBCメディカル・グループ・ホールディングス・インコーポレーテッド

GAAPとNon-GAAP結果の未監査調整

