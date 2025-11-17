こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニューヨークレストラン「サラベス 表参道店」 2025年12月15日（月）グランドオープン
ニューヨークに並ぶ流行の最先端、表参道・原宿エリアに待望の新店がオープン
ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」は、東京・表参道に国内第5号店となる新店として、「表参道店」を12月15日（月）にオープンします。
「サラベス」は、1981年にNYのアッパーウエストサイドに第１号店をオープン。エッグベネディクト、パンケーキ、フレンチトーストなどヘルシー＆リッチな味わいから、地元ニューヨークはもとより、アメリカ国内のみならず世界中のグルメを惹きつけるほどの人気となり、日本ではこれまで東京に3 店舗（ルミネ新宿、品川、東京）、名古屋に1 店舗を展開しています。
サラベスといえば、「NYの朝食の女王」と称されるように、朝食・ブランチメニューの印象が強いですが、国内第5号店となる表参道店では、この魅力はそのまま持ちつつ、新たなるサラベスの表情をお楽しみいただくべく、ディナータイムにはアフター5 のお酒、メニューラインアップも充実させ、最新のニューヨークトレンドを反映した食スタイルを1 日を通じて提供します。提供メニューにとどまらず、メニューブック、テーブルウェア、スタッフユニフォームなどを他既存店舗に先駆け一新、「最先端のサラベス」を体感いただけるほか、店舗限定メニューを提供予定です（詳細については後日発表）。
また、店頭ではサラベスの顔ともいえるフルーツスプレッドをはじめ、オリジナルグッズを小売販売します。
＜ サラベス 表参道店 オープン概要 ＞
※2025年11月17日現在情報
◇ 店舗名称：
サラベス 表参道店
◇ オープン日：
2025年12月15日（月）
◇ 所在地：
東京都港区北青山3丁目8-15 Jingumae Green Terrace 2階
◇ 営業時間：
9:00～22:00（フード21:00、ドリンク21:30 LO）
◇ 席数：
81席（店内73席／テラス８席）
◇ 備考：
ご予約承り中（オンライン）
公式ホームページ、RESERVATIONボタンから店舗を選択いただき、予約ページにお進みください。
https://www.tablecheck.com/shops/sarabeth-omotesando/reserve
◇ ホームページ：
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
サラベス 表参道店の空間特徴
～ 一日のリズムに寄り添いながら、昼夜で異なる魅力を纏う洗練空間 ～
表参道の上品でクラシカルな街並みに溶け込みながら、木や石目調の自然素材を取り入れた柔らかな空間。
ブルーをアクセントカラーにすることで、落ち着きの中にさりげない華やぎを添えました。
陽射しが差し込む昼間は、爽やかな光と風が心地よい時間を演出し、ナイトタイムには間接照明が空間をやわらかく包み込み、サラベス表参道店ならではの特別な食のひとときをお楽しみいただけます。
昼夜、それぞれが異なる表情を見せながら、どの瞬間も記憶に残る贅沢な時間をお届けします。
さらに、パーティールーム、プライベート感あふれる個室を備えるほか、都会の真ん中でありながら喧騒を忘れさせるテラスでは、そよぐ風とともに過ごす開放的な時間もお楽しみいただけます。
サラベスを代表する朝食メニュー
クラシックエッグベネディクト
ブランチには欠かせない卵料理の代表。
スモークハム、自家製オランデーズソース、パプリカとチャイブをトッピング。
フラッフィーフレンチトースト
卵とバターの豊かな風味が楽しめる特製ハッラーブレッドを、外側はカリッと、中はフワフワに焼き上げたフレンチトースト。
フレッシュストロベリー、バナナ、メイプルシロップ、ホイップバターと共に。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては4店舗（新宿／品川／東京／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
・Facebook
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
・Instagram
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
