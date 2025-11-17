いなば食品　地元小学校への寄付支援を拡大

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比）は、2025年10月23日、地元である静岡市立由比小学校（静岡県静岡市清水区）にて教育備品の贈呈式を行いました（寄付担当：会長 稲葉優子）。

今回の寄付は、この8年間継続して実施しているものです。由比小学校への寄付は、今回の700万円相当を含め累計で4000万円相当となりました。

当社の創業の地である由比地区への感謝を示すとともに、未来を担う子どもたちの教育環境の充実と安全確保を支援することを目的としています。

■寄贈の背景と目的

当社は1805年に由比で創業し、本年で220周年を迎えました。

長年にわたり地域社会に支えられてきたことへの感謝の意を表すとともに、「由比は世界一のまち。社業を通じて人口を増やし、恩返ししていきたい」という想いから、寄付いたしました。

今後も学校に限らず、幅広く地元への支援を続けてまいります。

引き続き弊社の取り組みにご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

