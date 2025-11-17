【人事エグゼクティブ向けオンラインイベント】入山章栄氏、遠藤功氏、レゾナックHD今井のり氏が登壇！「人材戦略が企業価値を決める～人と組織の共進化に向けたリーダーシップとカルチャー変革～」

ProFuture株式会社

人材・組織の課題解決ポータルサイト「HRプロ」を運営するProFuture株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：寺澤 康介）は、2026年1月20日（火）に「HRエグゼクティブフォーラム2026 Winter（Vol.18）」をオンラインにて開催いたします。

申し込む :https://www.hrpro.co.jp/hr_executive_forum/2026winter/

https://www.hrpro.co.jp/hr_executive_forum/2026winter/

「HRエグゼクティブフォーラム」は、大手企業の経営者、人事担当役員、部長クラスの方々に向けて、先進的な人事施策を実践されている企業のキーパーソンや豊富な知見を持つ有識者をお招きして開催しています。第18回目となる今回のテーマは、『人材戦略が企業価値を決める～人と組織の共進化に向けたリーダーシップとカルチャー変革～』。

いまや「人材戦略」は人事部門だけの課題ではなく、企業価値を決定づける経営の最重要テーマとなっています。AIやDXの進展、価値観の多様化など、変化が加速する環境下において、企業の持続的成長には、経営戦略と人事戦略をいかに連動させるかが不可欠です。

本フォーラムでは、経営視点から人材戦略を位置づけ、今求められるリーダーシップの在り方や、良好な組織カルチャーへの変革等について、実践的な知見や先進事例をもとに議論します。皆様のお申込みを心よりお待ち申し上げます。

■プログラムのご紹介

---------------------------------------------------------------

・13:00～13:05 オープニング

---------------------------------------------------------------

・13:05～14:05【基調講演1】

人材戦略が企業価値を決める

～人と組織の共進化に向けた“リーダーシップ”のあり方～

〔登壇者〕

早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授

入山 章栄 氏

---------------------------------------------------------------

・14:10～14:40【講演1】

持続的な企業成長を支えるサクセッションプランの実践知

～経営人材要件の定義と運用の実践ポイント～

〔登壇者〕

株式会社グロービス

グロービス・コーポレート・エデュケーション ディレクター 戦略人事 責任者

尾花 宏之 氏

---------------------------------------------------------------

・14:45～15:15【講演2】

人的資本経営を加速させる真のタレントマネジメント

～生成AI×人材データで変わる人事戦略実践事例～

〔登壇者〕

株式会社プラスアルファ・コンサルティング 執行役員

望月 一矢 氏

---------------------------------------------------------------

・15:20～15:50【講演3】

圧倒的な成果を出す戦略人事とは

～AI時代における組織変革の実践～

〔登壇者〕

株式会社HRBrain 執行役員 エンタープライズセールス部 部長

ISO30414リードコンサルタント／アセッサー

中野 太朗 氏

---------------------------------------------------------------

・16:00～17:00 【基調講演2】

“風土改革”という処方箋

～遠藤功氏×レゾナックHDが語るカルチャー醸成～

〔登壇者〕

株式会社シナ・コーポレーション 代表取締役

遠藤 功 氏

株式会社レゾナック・ホールディングス

取締役 常務執行役員 最高人事責任者（CHRO）

今井 のり 氏

ProFuture株式会社 代表取締役社長／HR総研 所長

寺澤 康介

---------------------------------------------------------------

17:00～ エンディング

---------------------------------------------------------------

※プログラム内容は変更となる可能性がございます

■「HRエグゼクティブフォーラム 2026 Winter Vol.18」開催概要

〔日 時〕2026年1月20日（火）13:00～17:00

〔配信形式〕オンライン（Vimeo）

〔対 象〕経営者、人事担当役員、部長、課長クラスの方々

〔参 加 費〕無料

〔定 員〕500名

〔主 催〕ProFuture株式会社

〔協 力〕一般財団法人 日本科学技術連盟

〔協 賛〕

講演協賛：株式会社HRBrain、株式会社グロービス、

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

イベント協賛：4designs株式会社、株式会社LabBase

〔視聴＆アンケート回答特典〕

抽選で50名様に、下記2冊よりご希望される書籍を進呈

『非常識な「ハイブリッド仕事論」』（税込2,090円）文化放送浜カフェ、入山 章栄 氏 著

『「カルチャー」を経営のど真ん中に据える――「現場からの風土改革」で組織を再生させる処方箋』（税込1,980円）遠藤 功 氏 著

〔公式URL〕

https://www.hrpro.co.jp/hr_executive_forum/2026winter/

〔お問い合わせ〕ProFuture・フォーラム事務局 seminar@hrpro.co.jp

■会社概要

企業名 ： ProFuture株式会社

代表者 ： 代表取締役社長CEO 寺澤 康介

所在地 ： 〒100-0014東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階

設立 ： 2007年7月

事業内容 ： 人事ポータルサイト『HRプロ』、経営層向け情報サイト『経営プロ』、

CMS・MA一体型ツール『Switch Plus』、人事担当者・経営者向けイベント

『HRサミット』の開催などメディア事業、イベント事業、

ソリューション事業、人事関連の研究

URL ： https://profuture.co.jp/