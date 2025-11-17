全国ネットのテレビ番組で放送後、話題沸騰。小学校をリノベーションしたグルメ複合施設「神戸北野ノスタ」内のカフェで味わう「スイーツコース」が秋冬限定で新登場

株式会社ジーライオン

GLIONグループ（ジーライオングループ 所在地：兵庫県神戸市）と株式会社アクアイグニス（所在地：東京都）が運営する株式会社神戸北野スイーツ＆カフェは、旧北野小学校をリノベーションしたグルメ複合施設「神戸北野ノスタ」内の「NOSTA CAFE」にて、全国ネットのテレビ番組で放送後に話題となった「スイーツコース」の秋冬限定メニューを11月21日より販売開始します。

■神戸北野ノスタ内「NOSTA CAFE」の「スイーツコース」とは

「食べる」から「体験する」へ進化したスイーツ

スイーツをコース料理形式で提供する、新しいスイーツの楽しみ方を提案いたします。

一皿ずつ順番に提供される、コース仕立ての構成。

NOSTA CAFEでスイーツを味わう時間を特別な体験にしていただきたい・パティシエの世界観をストーリー仕立てじっくりと味わっていただきたいという想いで商品開発をしました。

全国ネットのテレビ番組で紹介後、関東、北陸、九州等様々なエリアからのお客様にご来店いただいた話題のスイーツコースの秋冬メニューです。

神戸北野ノスタは「ONE TABLE.（ワンテーブル）」をコンセプトに、北野異人館をはじめとした国際色豊かなエリアの小学校跡地をリノベーションした施設として、新旧・異文化など多様なものが混ざり合う場所をひとつのテーブルと捉え、元々ある神戸や北野の価値を引き継ぎながら新しい価値を重ねていくことを目指しています。

神戸で100年以上続く紅茶ブランド「神戸紅茶」の茶葉を使用したスイーツや新感覚のグラスパフェ、ユニークな食材の組み合わせなど、神戸北野ノスタ「NOSTA CAFE」で提供する食の面白さをご体感ください。

【スイーツコース 概要】

■期 間：2025年11月21日（金）～2026年1月中旬頃まで

■時 間：16:00～（1日10食限定）

■場 所：NOSTA CAFE（神戸北野ノスタ1階）

■料 金：お一人様 2,970円（ドリンク付き）

■内 容：10品

〈1皿目〉素材の香りを愉しむ、はじまりの皿

・黒胡麻ラングドシャサンド（兵庫県産金ごま使用）

・淡路島の藻塩パウンドケーキ

・神戸紅茶アップルティーの生チョコ

兵庫の豊かな風土を感じる素材を一皿に。

土地の恵みを上品に味わう、スイーツコースの幕開けです。

〈2皿目〉香りと温度のコントラストを味わう、ひとときの中皿

・赤ワイン風グラニテ

・グラスパフェ

口の中をリセットしながら、五感をととのえる中間の一皿。

グラニテの清涼感と、グラスパフェは仕上げの瞬間に温かいホットチョコレートを注ぐ演出を。冷と温、静と動--対照の美しさが際立つ、コースの中盤にふさわしい、香りと温度の余韻が広がります。

〈3皿目〉余韻と幸福を重ねる、華やかなデセール

・ゆずはちみつマカロン

・ピスタチオモンブラン

・チョコシュークリーム

・季節のべリーヌ

・季節のタルト

締めくくりは、見た目にも華やかなデセールプレート。

最後の一口まで、季節と手仕事の繊細さを感じていただける一皿です。

ドリンクはコーヒー・紅茶・カフェラテ（ホット/アイス）からお選びいただけます。

※お電話でのご予約も承っております。

NOSTA CAFE 078-803-8832（9:00～19:00）

■「神戸北野ノスタ」概要

施設名称： 神戸北野ノスタ

広さ ： 648.94坪（施設のみ）

所在地 ： 神戸市中央区中山手通3-17-1

営業時間：9:00～19:00（店舗による）

定休日：年末年始（一部店舗不定休）

最寄り駅： 各線三宮・元町駅より徒歩約12分

大型バス駐車場・一般車駐車場完備

シティループ停留所・EV急速充電器

神戸北野ノスタ 公式ウェブサイト：https://kobekitano-nosta.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobekitanonosta/

公式X：https://x.com/kobekitanonosta

旧北野小学校について

1931年に建てられた校舎は木目の階段、アーチ型天井の廊下など神戸らしいモダンな造り。

北野異人館街にあり、外国人の子どもたちも通うなどしたが児童数の減少に加え阪神大震災で校舎の一部が使えなくなったこともあり、隣接する小学校と統合され1996年に閉校。

被害の小さかった3階建ての現校舎も当時取り壊される予定でしたが、太平洋戦争や震災を乗り越えるなど文化的価値が高く、今もなお存続しています。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/

株式会社アクアイグニスについて

アクアイグニスは、世界的に著名なシェフ・パティシエによるレストランや、国内外で活躍するクリエイターがデザインする温浴施設・宿泊施設など、日本各地から多くの来場者が訪れる複合温泉リゾート施設を開発・運営しております。ラテン語でアクアは水、イグニスは火を意味し、水と火を対置させた「アクアイグニス」は、大地で育まれた温泉、食材、そして男女を表しています。

2012年三重県菰野町湯の山で「癒し」と「食」をテーマにした複合温泉リゾート施設を、2021年には日本の食文化、ライフスタイル、テクノロジーの全てを集結させ、国内外から集客する観光施設でありながら、地域住民の方がコミュニティの場として集える、街づくりと商業を掛け合わせたVISON（美しい村）を開業しました。地域の食材、食文化、シェフやクリエイターと生産者を繋ぎ、「癒し」と「食」を通じた地域活性を行っています。