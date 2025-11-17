LODD、アブダビで設計・製造・試験を実施したUAE初のハイブリッド大型貨物無人航空機「Hili」の初飛行を完了

アブダビ（UAE）, 2025年11月14日 /PRNewswire/ -- LODD Autonomousは、世界市場に向けてアブダビで設計、製造、試験されたUAE初のハイブリッド垂直離着陸（VTOL）大型貨物機「Hili」の初飛行を成功裏に終えました。



アブダビ・オートノマス・ウィーク（Abu Dhabi Autonomous Week）の一環として、Al AinのEmirates Falcon Aviation内にあるLODDの飛行試験施設で行われたこの歴史的イベントは、UAEにとって、自律型航空技術と次世代貨物物流の進歩における大きな到達点となりました。

Hiliの初飛行成功は、LODD Autonomousにとって主要な技術的・運用上の成果であり、先進的な航空宇宙システムの設計・製造する能力をUAEが明確に高めていることを示しています。

安全を最優先とする集中的なプログラムを経て誕生したHiliは、迅速かつ精密に、そして妥協のない安全性を保ちながらビジョンを現実にものにしていくUAEの能力を示しています。同機は、厳しい性能と品質基準を満たしながら、記録的なペースで飛行準備を整えました。

250キログラムの積載能力と最大700キロメートルの航続距離を備えたHiliは、ハイブリッド電気推進システムとモジュール式設計を組み合わせ、地域および国際的な物流ネットワーク双方において、安全で効率的かつ持続可能な貨物輸送を実現します。

UAEのイノベーション・エコシステムに対する国際的な信頼を示す形で、LODD Autonomousは国内外のパートナーシップの強固な基盤を確立しました。

・Etihad Cargo（UAE）：今月3日（2025年11月3日）、LODDは国営航空会社の貨物部門と覚書を締結し、Etihad Cargoはアブダビで設計・製造された航空機の初採用者となりました。これは、UAEの航空業界にとって誇るべき成果です。

・EMX（UAE）：2025年11月10日、アブダビ・オートノマス・サミット（Abu Dhabi Autonomous Summit）のサイドイベントにおいて、LODDはAbu Dhabi Investment Office（ADIO）の後援のもと、EMXと協力協定を締結し、次世代スマート・サプライ・チェーンへのドローン物流の統合を進めることになりました。

・Skyports Drone Services（英国）：初飛行セレモニーの場で、LODDはドローン運航分野で信頼される世界的リーダー、Skyports Drone Servicesとも協定を締結しました。Royal Mail、NHS、EquinorやRWEなどの洋上エネルギー企業向けにドローン配送を運営するSkyportsは、重量物・長距離貨物ドローンの能力拡大について大きな可能性をHiliに見出しています。

・ST Engineering（シンガポール）：初飛行セレモニーにおいて、LODDは世界最大級の航空宇宙企業の1つであるST Engineeringの商用航空宇宙事業部門と正式な協定を締結し、Hiliをアジア太平洋地域の主要市場へ展開していくことになりました。これは両社間の包括的戦略的提携の一環です。

イベントに登壇したLODD Autonomousの最高経営責任者であるRashid Al Manai氏は次のように述べています。「Hiliの初飛行は、LODDおよびアブダビの先進航空産業にとって画期的な瞬間です。この航空機は、UAE国内で設計、製造、飛行されました。これは、安全を最優先とした集中的かつ迅速なプログラムを通じて実現したもので、私たちのエンジニアリング技術と国内人材の強みを体現しています。本日、Hiliが世界に向けたイノベーションを実現するアブダビの能力の象徴として空に舞い上がる姿を誇りに思います。」

Al Manai氏はまた、イノベーションと先進自律技術への継続的な支援に対し、UAE指導部への謝意を表明しました。

「国家全体を活性化させる環境整備という彼らのビジョンにより、Hiliを完全にUAE国内で設計、製造、試験し、世界へ提供することが可能となりました。この画期的な成果は、UAEが世界に影響を与える国産技術を開発する能力を有することを示し、先進航空モビリティと次世代物流の拠点としての地位を確固たるものにしています」と同氏は付け加えました。

これらの成果により、LODD Autonomousは先進的航空モビリティ分野における国家の旗手としての役割を強化し、自律システム・持続可能な物流・未来対応型航空技術におけるUAEのグローバル・リーダーとしてのビジョン推進に貢献しています。

LODDについて

LODDはアブダビに本社を置く自律型航空宇宙企業であり、貨物輸送の未来を切り拓いています。2023年に設立されたLODDは、中間輸送区間における貨物物流の新たな課題に取り組むため、次世代自律システムの設計、開発、展開を行っています。

その革新の中核をなすのが、LODDの主力無人航空機「Hili」です。最大250キログラムの積載物を700キロメートルにわたって輸送できるよう設計されています。この画期的なプラットフォームは、多様な産業向けに拡張性、効率性、信頼性を兼ね備えた貨物輸送ソリューションを提供します。

持続可能性、拡張性、運用効率を基盤としたビジネス・モデルにより、LODDはUAEおよびその先における物流を再定義する、強固な航空モビリティ・エコシステムの基盤を築いています。

アブダビ・オートノマス・ウィーク（Abu Dhabi Autonomous Week）について

アブダビ・オートノマス・ウィーク（Abu Dhabi Autonomous Week、ADAW）は、陸・海・空・産業の各分野におけるスマート・モビリティおよび自律型システムの発展を促進する、アブダビ首長国を代表する主要なプラットフォームです。Smart and Autonomous Systems Council（SASC）が主催する初開催の同イベントでは、世界各国の業界リーダー、政策立案者、イノベーター、投資家が一堂に会し、自律型テクノロジーの未来に向けて交流し、協働し、その発展を加速させます。週の幕開けを飾るのは、ハイレベルな対話とパートナーシップを目的とした基幹イベント「アブダビ・オートノマス・サミット（Abu Dhabi Autonomous Summit）」です。さらに、DRIFTx、ロボカップ・アジア・パシフィック（RoboCup Asia-Pacific、RCAP 2025）、アブダビ・オートノマス・レーシング・リーグ（Abu Dhabi Autonomous Racing League、A2RL）といった取り組みが加わることで、アブダビはイノベーション、投資、自律型テクノロジーの安全かつ持続可能な導入を推進する世界的ハブとしての地位を一層強化しています。

