株式会社ファーマフーズ(本社：京都市西京区、代表取締役：金武祚)は、繊維専門商社のスタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区、代表取締役：瀧隆太）と共同で、当社が開発・販売する次世代サステナブル繊維「ovoveil®(オボヴェール)」の事業者向け展示会を行うことをお知らせします。

本展示会は11月26日から28日にかけてスタイレム瀧定大阪株式会社の原宿オフィス（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-31-11 Terraza Harajuku 2F）にて開催され、２社が共同で開発したovoveilを用いたウェアやベッドリネンなどをアパレルメーカーなどに提案します。テキスタイル業界をリードする繊維専門商社であるスタイレム瀧定大阪株式会社と共同で展示を行うことで、弊社が開発した新素材であるovoveilについて、より具体化した提案と、新たなビジネス機会の創出に取り組んでまいります。※ 本展示会は事業者向け展示会となります。ご参加には事前のご予約が必要となります。

ovoveil（オボヴェール）：着る人に環境にやさしい「卵殻膜から生まれた新素材」です。 肌に優しく、柔らかな風合いを持つ、卵殻膜のアップサイクルによる環境配慮型素材です。※ovoveil及びovoveilロゴは、株式会社ファーマフーズの商標または登録商標です。

ovoveil (オボヴェール)に対するお問合わせは、以下メールアドレスまでお送りください。株式会社ファーマフーズ 総合研究所 開発部 ovoveilブランドサイト https://ovoveil.com/E-mail:pfi_fiber@pharmafoods.co.jp