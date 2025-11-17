四谷学院の完全個別指導、冬期講習が12月1日スタート！ 小学生から高卒生まで、冬を飛躍のチャンスに-対面／オンラインで選べる指導！全国で受講可能！
大学受験予備校「四谷学院」（運営：株式会社四谷学院／東京都新宿区、代表取締役：植野 治彦）は、2025年12月1日（月）より、完全個別指導による冬期講習を全国の個別指導教室およびオンラインにて開始します。対象は小学生から高卒生まで、ニーズに応じたオーダーメイド学習が可能です。なお、申し込み受付はすでに開始しております。
▼詳細はこちら
https://yotsuyagakuin-kobetsu.com/shortcourse/winter.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334498&id=bodyimage1】
■わかる！だから楽しい！
四谷学院が最も大切にしているのは、生徒一人ひとりが「勉強が楽しい」「自分にもできる」と実感できる瞬間。数字や偏差値だけでなく、学ぶことへの自信と意欲を育むことが、真の学力向上と志望校合格につながると考えています。
■「完全個別指導」で、冬休みの集中学習を成果に
四谷学院の冬期講習は、1対1または1対2の完全個別指導形式。生徒一人ひとりの課題や目標に応じて内容をカスタマイズ。苦手克服・得意強化・推薦対策など多様なニーズに応えます。
■指導力に妥協なし！講師は厳選されたプロフェッショナル
担当するのは、指導力・人間性の両面で厳しい50項目をクリアした講師陣。単なる解説ではなく、「自ら考える力」を引き出す指導を徹底します。
■生徒が実感した「学びの変化」
四谷学院の冬期講習では、多くの生徒が「勉強への向き合い方」そのものが変わったと語っています。
■選べる受講スタイル、無駄のない学習設計
ポイント（1）：80分×4コマから申し込み可能
必要な分だけ、短期間で成果を出す学習が可能。年末年始の時間を有効活用し、新年のスタートダッシュに最適です。
ポイント（2）：学校ごとのカリキュラムに完全対応
教科書・定期テスト・内部進学・推薦対策など、学校ごとのニーズにも柔軟に対応。
ポイント（3）：冬休みを総合マネジメント
学習計画だけでなく生活習慣のアドバイスも含め、新学期・新年度に差がつく総合サポートを提供。
■全国どこからでも受講可能。オンライン対応も
教室での受講に加え、オンライン個別指導にも対応。自宅からでも、四谷学院の高品質な個別指導が受けられます。
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社四谷学院
TEL：0120-428255
配信元企業：株式会社四谷学院
