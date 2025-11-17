ファミスタ プレ40周年オンライン無料イベント “ファミスタの父”きっしーさんの講演と初代ファミスタ東西対抗戦の開催について
2025年11月17日
ファミスタ東京
初代ファミスタ大阪交流会
ファミスタオンライングループ
ファミスタ プレ40周年オンライン無料イベント
“ファミスタの父”きっしーさんの講演と初代ファミスタ東西対抗戦の開催について
2026年12月10日にファミスタが発売されて40周年を迎えます。39年間ファミスタを遊び続けている愛好家団体によるプレ40周年イベントとして、2025年12月7日（日）にオンラインで、ファミスタの開発者であるきっしー（岸本好弘）さんの講演と初代ファミスタ東西対抗戦を開催いたします。
1. プレ40周年オンライン無料イベント
【第1部】
▼オンライン講演
時間：18：00～18：30
講演者：愛好家の団体（ファミスタ東京、初代ファミスタ大阪交流会、ファミスタオンライングループ）
内容：活動内容、アンケートデータ、対戦データの紹介等
時間：18：30～19：30
講演者：“ファミスタの父” きっしー
内容：ファミスタはこうして生まれた―1980年代の野球、ゲーム、そして開発者の思い―
参加：無料
定員：300名
予約：Zoomの事前登録
登録URL：https://us06web.zoom.us/meeting/register/mmpX13FdTl-KImI1pC7_ow
＊登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます
【第2部】
▼オンライン大会（初代ファミスタ東西対抗戦）
＊出場プレイヤーが東日本・西日本エリアにわかれて、初代ファミスタのオンライン対戦をします
時間：19：30～22：30
方式：1試合による勝ち抜き戦
ルール：・レイルウェイズ禁止
・延長10回からタイブレーク（無死二塁で開始）等
配信URL：https://youtube.com/live/q35SwYK5k7M?feature=share
＊実況つきでライブ配信します
2.主催者情報
上記のイベントは、ファミスタの愛好家団体（ファミスタ東京、初代ファミスタ大阪交流会、ファミスタオンライングループ）が実施しています。
3．その他
ファミスタは株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。
配信元企業：NPO法人夢検定協会
