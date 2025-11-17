【特集】読者の声が広げる “妄想総理” の輪　読後に思わず誰かと話したくなる。そんなシリーズが、SNSや口コミで静かなブームを呼んでいます。

株式会社リリパット

“笑いながら考える”――それが、ひらかわ ゆうき流のユーモア文学。

『妄想総理』シリーズは、「もしも〇〇が総理になったら？」というユニークな発想で、

政治・社会・家族・AI・ファンタジーといった多彩なテーマを描く人気シリーズ。

読者からは「笑ったあとに、少し考えさせられる」「身近な題材がリアル」「次はどんな総理が出るの？」などの声が寄せられています。

最近では、海外版『Prime Minister of Imagination』として英語圏でも注目が集まり、

国内外の読者から「日本発の知的ユーモア」「世界にも通じるテーマ」といったコメントも。

💬 読者の声より

「政治の話なのに、やさしい気持ちになれる本。」

「子どもと一緒に読んで、“総理ごっこ”が流行りました！」

「ファンタジー編は絵本のように温かくて、心がほどける。」

🪶 著者コメント

笑いながら読めて、ちょっとだけ立ち止まって考えられる。

そんな本が、心の休憩所のような存在になれば嬉しいです。

📚 シリーズ紹介

妄想総理シリーズ（家族編・職業編・異次元編・有名人編・ファンタジー編） 英語版『Prime Minister of Imagination』も順次展開中

◆感謝の無料配信日程

11月17日 『もしも消防士が総理になったら』

11月18日 『もしも保育士が総理になったら』

11月20日 『もしも農家が総理になったら』

11月21日 『もしも飲食店経営者が総理になったら』

11月24日 『もしも警察官が総理になったら』