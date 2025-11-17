au PAYの紹介で最大3,000円分相当もらえるキャンペーンを開催
KDDI、auペイメントは2025年11月17日から2026年1月16日まで、au PAYを利用中のお客さまが友人や家族にau PAYを紹介し、紹介された方が2024年11月以降に初めてau PAYをご利用いただくと、紹介した方・された方それぞれにau PAY 残高をプレゼントする「au PAY紹介キャンペーン」を開催します。
紹介した方は最大3,000円分相当（紹介者1名あたり300円分相当、最大10名）、紹介された方は300円分相当が先着でもらえます。
■au PAY紹介キャンペーンについて
・対象者
【紹介した方】
au PAYをご利用中の方
【紹介された方】
au PAYを初めてご利用する方、もしくは2024年11月1日から2025年11月16日の間にau PAY（コード支払い）をご利用していない方
※au PAYの他の支払い方法（ネット支払い、auかんたん決済など）をご利用の場合も、コード支払いのご利用がない場合は対象となります。
・適用条件
【紹介した方】
期間中に以下（1）（2）を満たすお客さま（順番は問いません）
（1） au PAY（コード支払い）1回の決済で600円以上利用
（2） 紹介したい方へ紹介用URLを渡し、渡された方が以下（3）（4）の条件を満たす
【紹介された方】
期間中に以下（3）（4）を満たすお客さま（順番は問いません）
（3） 紹介者から渡された紹介用URLへアクセスし、エントリー
（4） au PAY（コード支払い）1回の決済で600円以上利用
・期間
2025年11月17日10:00～2026年1月16日23:59
※エントリーは、エントリー者数が7,777名に達した場合、終了します。
・特典
【紹介した方】
1名紹介ごとに300円分相当のau PAY 残高
（紹介の上限：10名まで、最大3,000円分相当）
【紹介された方】
300円分相当のau PAY 残高
※特典は2026年2月末頃までに還元します。
条件などの詳細はキャンペーンページをご参照ください。（https://wallet.auone.jp/contents/lp/mynapoint/mynumber_point.html?utm_source=au&utm_medium=web&utm_campaign=topix_2025111709_2026011609）
KDDIとauペイメントは、より多くの方がau PAYをご利用いただける環境を創造し、お客さまの生活に寄り添い、末永く愛用される決済手段となることを目指していきます。
（参考）
■「au PAY」特長
（1）スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
（2）豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
（3）「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
au PAY 公式サイトはこちら （https://aupay.wallet.auone.jp/）
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
