¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×11/28(¶â)È¯Çä¡ªTABOTENZU¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡È¿Æ»Ò¤Î¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó»þ´Ö¡É²ÈÂ²¤Ç»×¤¤¤¤ê¡¢±ø¤ì¤Æ¤¢¤½¤Ö¡ªÀè¹ÔÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È
¡¡¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢¼ÒÄ¹¡§ÌðÌî Î¼¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤°é»ù¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTABOTENZU¡Ê¥¿¥Ü¥Æ¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤òÀè¹ÔÂÎ¸³¤·¡¢»×¤¤¤¤ê¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÁ´ÎÏ¡ª¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖHOME/WORK VILLAGE¡Ê¥Ûー¥à¥ïー¥¯¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢TABOTENZU¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤ä¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤éÊç½¸¤·¤¿»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¿¥Õ¥é¥ÕÅ¸～»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¡È¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡É～¡×¤â¡¢Æ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TABOTENZU¤Ï¡¢À¸¸å6¥õ·î¤«¤é4ºÍº¢¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢°é»ù¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼«Í³¤Ê¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢°é»ù¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ **¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¡Ö¡û¡û¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤ä¥ëー¥ë¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö±ø¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡×¤È¿Æ»Ò¤Ç»×¤¤¤¤ê¤¢¤½¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£** ÅöÆü¤ÏÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÁíÀª12ÁÈ¡Ê25Ì¾¡Ë¤Î¿Æ»Ò¤Ë¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¤ò¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Á´ÎÏ¤Î¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¸³¤·¤¿¿Æ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±ø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤ÂÎ¸³¤¬¿·Á¯¡ª¡×¡Öº£Æü¤Ï¡È¥À¥á¡É¤ò¸À¤ï¤º¤ËÍ·¤Ù¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Î¤°¤ÎÀ×¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Amazon.co.jp¢¨¡Êhttps://amzn.asia/d/722wyk3¡Ë¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£Éþ¤¬¤¨¤Î¤°¤Ç±ø¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¿Æ»Ò¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡¢»×¤¤¤¤ê¤¢¤½¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥¢¤ÎÉ½À¸ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¨¤Î¤°¤ÏÀöÂõ¤·¤Æ¤â»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¨¤Î¤°¤ÎÀ×¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ä»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥¢¤Ï1ºÍÈ¾～4ºÍº¢¤Î¤³¤É¤âÍÑ¤È¡¢¤ª¤È¤ÊÍÑ³Æ2¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¡£»Ø¤ä¼ê¤Ç´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¢¤½¤Ù¤ë¡Ö¤æ¤Ó¤¨¤Î¤°¡×¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡TABOTENZU¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¡¢TABOTENZU¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.instagram.com/tabotenzu/
¢¨ Amazon¡¢Amazon.co.jp ¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¾¦ÉÊÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢»öÁ°ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿12ÁÈ¡Ê25Ì¾¡Ë¤Î¿Æ»Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ï¤á¤Ë¤Ï¡¢TABOTENZU¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÕÇ¤¼Ô¤¬¿·¾¦ÉÊ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ¸å¤Ë¤Ï¡¢TABOTENZU¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¤ò¤´²ÈÂ²¤ËÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ **ÂÎ°é´Û¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿ÌÏÂ¤»æ¤ä¡¢1m¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó·¿¥À¥ó¥Üー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤È¤ª¤È¤Ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë¡Ö¤æ¤Ó¤¨¤Î¤°¡×¤ò¤Ä¤±¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±ø¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¿Æ»Ò¤Ç»×¤¤¤¤ê¡È¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¡É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£** ¤¨¤Î¤°¤ò»Ø¤Çº®¤¼¤¿¤ê¡¢¤¨¤Î¤°¤ÎÉÕ¤¤¤¿¼ê¤Ç¥Ï¥°¤ò¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥§¥¢¤Ë»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¥·ー¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¿Æ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡×¡Ö±ø¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ËÀ©¸æ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÀÚ¤Ê¤·¡ªÀ©¸Â¤Ê¤¯Á´³«Êü¤Ç¥ªー¥ë¥ª¥Ã¥±ー¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡ª»Ò¤É¤â¤â»ä¤â¡¢»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ªÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬»Ø¤Ç¿§¤òº®¤¼¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº®¤¼¤¿¤¨¤Î¤°¤ò¥íー¥éー¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡ªÂ©»Ò¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×¤âÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡²È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò°ì½ï¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤Î¤°Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¤À¤È»Ò¤É¤â¤ÎÉþ¤¬±ø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖµÕ¤Ë±ø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ªÀöÂõ¤·¤Æ¤Þ¤¿»È¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÂ¤Ë¤¨¤Î¤°¤òÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢³«ÊüÅª¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å¸¼¨¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¿¥Õ¥é¥ÕÅ¸～»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¡È¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡É～¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡¡**TABOTENZU¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊç½¸¤·¤¿°é»ù¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤Ê½Ö´Ö¤òÉÕ¤»¤ó¤Ë½ñ¤¹þ¤à»²²Ã·¿Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£** ¡Ú¡Ö¥¢¥¤¥¹2¸ÄÌÜ¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¡Ö¤ª¤í¤·¤¿¤Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±Ãå¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹¤³¤Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¡Û¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°é»ù¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤Ê½Ö´Ö¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°é»ù¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¦Í¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤¢¤¨¤ëTABOTENZU¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£TABOTENZU Âè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¤¬11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êAmazon.co.jp¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇäÃæ
¿Æ»Ò¤Ç¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡×
¡¡¤³¤Î¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤«¤¾¤¯¤Ç°ì½ï¤Ë»×¤¤¤¤ê¤¢¤½¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡²È¤ÎÃæ¤¬±ø¤ì¤ë¤³¤È¤äÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤É¤â¤Ë¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡¢±ø¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¿Æ»Ò¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡¢¤«¤¾¤¯°ì½ï¤Ë»×¤¤¤¤ê¤¢¤½¤Ö¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤ÎÉþ¤ò±ø¤ì¤«¤é¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É½À¸ÃÏ¤¬¤¨¤Î¤°¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¨¤Î¤°¤ÎÉÕ¤¤¤¿¼ê¤Ç¥Ï¥°¤·¤¿¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Ú¤¿¤Ú¤¿¿§¤òÉÕ¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡£¤«¤¾¤¯°ì½ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¡¡¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ü¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¤³¤É¤â¤È¤ª¤È¤Ê¡¢¤«¤¾¤¯¤Ç°ì½ï¤Ë¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤É¤âÍÑ¡¦¤ª¤È¤ÊÍÑ¤½¤ì¤¾¤ì2¼ïÎà¤Î¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¡£
¡ü·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡¡¥¦¥§¥¢¤ÏÀöÂõ²ÄÇ½¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·²¿ÅÙ¤âÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¤·¤Æ¤â¡¢¤¨¤Î¤°¤ÎÀ×¤¬É½À¸ÃÏ¤Ë»Ä¤ê¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤½Ð¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¨¤Î¤°¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÉ½À¸ÃÏ¤ÈÃæ¤ÎÉþ¤ò±ø¤µ¤Ê¤¤ËÉ¿å¤ÎÎ¢À¸ÃÏ
¡¡À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¡¢¤¨¤Î¤°¤ò¼ê¤ä»Ø¤Ç¥Ú¥¿¥Ú¥¿¤Ä¤±¤ë´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥¤¥ëÁÇºà¡¢Î¢ÌÌ¤ÏÃæ¤ÎÉþ¤Þ¤Ç¤¨¤Î¤°¤¬À÷¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤ËÉ¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÉ¿å¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÃåÃ¦¥«¥ó¥¿¥ó¡¢¤¨¤Î¤°¤Ç¤¢¤½¤ó¤À¸å¤â¥¹¥àー¥º
¡¡¤¢¤½¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¥¦¥§¥¢¤òÃ¦¤°¤È¤¤â¡¢È±¤ä´é¤Ë¤¨¤Î¤°¤¬¤Ä¤¤Å¤é¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢ ¤³¤É¤â¡ü¥µ¥¤¥º90~95cm¡¢95~100cm¡Ê»ÈÍÑ·îÎðÌÜ°Â¡§1ºÍ6¥õ·î～4ºÍº¢¡Ë¡üÀÇ¹þ²Á³Ê5,390±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§4,900±ß¡Ë¡ü·Á¾õÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥×¤È¤µ¤Ã¤ÈÃå¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¹¥¤¤Ê·Á¤ÇÃå¤ì¤ë2way¡üÂµ¸ýÂµ¸ý¤Ï¤¨¤Î¤°¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤Å¤é¤¯¡¢ÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤8Ê¬¾æ¤Î¥´¥àÆþ¤êÀß·×¡ü¶ß¤°¤ê¡ÊÃåÃ¦¡Ë¤³¤É¤â¤ËÃ¦¤®Ãå¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¥Ü¥¿¥ó¼°¡üÈ¯ÇäÆü2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡üURLhttps://tabotenzu.com/products/paintwear/
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢ ¤ª¤È¤Ê¡ü¥µ¥¤¥ºÃË½÷·óÍÑ £Í¡¢£Ì¡üÀÇ¹þ²Á³Ê7,150±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§6,500±ß¡Ë¡ü·Á¾õµÓ¤¬¹¤²¤ä¤¹¤¯Æ°¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥¿¥¤¥×¡üÂµ¸ýÂµ¸ý¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥È¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¤¨¤Î¤°¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¡ü¶ß¤°¤ê¡ÊÃåÃ¦¡Ë¼ó¸µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¯Á°³«¤¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¡üÈ¯ÇäÆü2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡üURLhttps://tabotenzu.com/products/paintwear/
»Ø¤ä¼ê¤Ç´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¢¤½¤Ù¤ë¡Ö¤æ¤Ó¤¨¤Î¤°¡×
¡¡¤«¤¾¤¯¤Î¤ª¤¨¤«¤¥¦¥§¥¢¤Ç¤¨¤Î¤°¤¢¤½¤Ó¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¿ä¾©¤¨¤Î¤°¤Ç¤¹¡£¼ê¤ä»Ø¤ÇÄ¾ÀÜ¤¨¤Î¤°¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Î´¶¿¨¤ä¿§¤Îº®¤¶¤ê¶ñ¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢»Ø¤ÎÀ×¤â»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤ª¤¨¤«¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ü¾¦ÉÊÌ¾TABOTENZU ¤æ¤Ó¤¨¤Î¤°¡Ê3ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡üÆâÍÆÎÌ650g¡ß3¿§¡Ê¤¢¤«¡¦¤¢¤ª¡¦¤¤¤¤í¡Ë¡üÀÇ¹þ²Á³Ê7,480±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê¡§6,800±ß¡Ë¡üÈ¯ÇäÆü2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡üURLhttps://tabotenzu.com/products/paintwear/¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¦¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆÃÄê¸¶ºàÎÁ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÆÃÄê¸¶ºàÎÁ¤Ë ½à¤º¤ë¤â¤Î¡× 28ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ÉÊ¥¢¥ì¥ë¥®ーÊª¼Á¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡¦¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜºÑ¢¨Á´¤Æ¤ÎÊý¤ËÈéÉæ»É·ã¤¬¤ª¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
TABOTENZU¡Ê¥¿¥Ü¥Æ¥ó¥º¡Ë»ä¤¿¤ÁTABOTENZU¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°é»ù¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼«Í³¤Ê¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÈÂ¿ÍÍ¤Ê°é»ù¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¡á¥Þ¥¤¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤°é»ù¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°é»ù¤È¤Î"¥¿¥Õ¥é¥Õ"¤Ê¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£https://tabotenzu.com